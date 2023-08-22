台中市政府衛生局22日接獲診所通報1例登革熱抗原快篩NS1陽性個案，為居住於大里區的60多歲男性，已立即通知大里區公所開設區級指揮中心防治會議，執行居住地防治工作。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

本土登革熱燒不停！台中市衛生局今（22日）日接獲診所通報1例登革熱抗原快篩NS1陽性個案，如其檢體經中央判定確診後，將是台中市第7例本土登熱個案；患者為大里區的60多歲男性，因往返古坑種水果疑因此感染，其1名同住家人也有熱區同行足跡，已安排採檢，並持續進行健康追蹤。

南部登革熱疫情延燒，台中市迄21日止台中市共有20例境外移入及6例本土登革熱確定個案，如該案經中央疾管局判定為確診則為台中市第7例本土個案；快篩結果出爐後，已立即通知大里區公所開設區級指揮中心防治會議，執行居住地登革熱防治工作。

衛生局表示，經疫調發現，個案8月7及14日往返台中市及雲林縣古坑鄉，8月15日出現發燒、胃脹症狀，至診所就醫，8月16日因關節痛、拉肚子、骨頭痛陸續至診所就醫後未改善，昨（21日）日出現紅疹經診所篩檢NS1快篩為陽性，通報疑似登革熱，目前檢體已送中央檢驗中。

台中市衛生局長曾梓展表示，南部本土登革熱疫情持續延燒，國內各縣市陸續出現本土登革熱疫情，尤其近期頻繁降雨，雨後只要有0.5公分的積水，就會孳生病媒蚊幼蟲孑孓，大幅提升登革熱疫情擴散風險。

也因為疫情嚴峻，曾梓展說，針對境外移入或本土個案的居住地、活動地市府團隊及區公所等將積極執行登革熱病媒蚊孳生源清除及化學防治工作，如查獲積水容器有孑孓或拒絕、規避或妨礙情形，皆於事證明確後依據傳染病防治法裁罰。衛生局統計自台中市本土首例登革熱個案起至今日，已依據傳染病防治法裁罰拒絕入內執行防治登革熱防治6萬元共2件，及查獲積水容器有孑孓處罰3千元罰鍰共2件，其餘查獲案件已依據行政流程辦理中。