林男在2021年間刺殺老婆，一審依殺人未遂判7年，僅月餘後，他見老婆與他人互傳訊息，懷疑外遇，怒拿手機重擊她頭部、持刀揮刺，致腦震盪及頭、胸及臂都是傷，她大喊救命，由鄰居叫救護車送醫。林辯稱，他服用毒品醋勁大發而失控，但無殺人犯意。一審及二審均依傷害罪判1年4月，仍可上訴。

林男曾於2021年10月21日持水果刀刺殺老婆手臂、左胸等部位4刀，一審剛在2022年10月6日依殺人未遂罪判刑7年，他在同年11月15日深夜23時許，因發現老婆以手機與他人互傳訊息，懷疑有外遇，兩人發生口角爭執，林持手機猛敲她頭部數下，再持刀揮刺，造成她腦震盪、頭皮、頭部、前胸及手臂都有開放性傷口。

林妻大喊救命，鄰居前來敲門關心，見林妻負傷流血不止前來開門，緊急呼叫救護車，林即離去。案經林妻請親友報警，警方循線隔天即逮林送辦。

林到案坦承犯行，但否認有殺人犯意，辯稱連續2天看到老婆背對他用手機與他人互相傳訊，他剛服用毒咖啡包，才一時情緒失控。

一審法官以被害人林妻傷勢均為表皮開放傷口，左胸外側刀傷深入肌層、未刺穿胸膛，依攻擊力道、傷勢、致命部位與否等狀況，認定為傷害。此外，林取得老婆諒解。林妻陳稱，她已懷孕6個月，請求從輕量刑，法官依傷害罪判1年4月。

檢察官與林均不服上訴，二審法官以原審判決妥適，核無不當或違法，判決駁回。