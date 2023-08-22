因國內日前發生福氏內格里阿米巴感染個案，新北市衛生局於本月9、10兩日會同中央及專家前往新北某親水設施營業場所採檢，疾管署今（22）日公布檢驗結果，確認該業者與親水設施相關的水體檢驗結果皆為陰性，而1件地下室積水則呈現陽性，不過經初步查驗，陽性水體應來自於自然環境，並非親水設施用水，也未與親水設施用水交流，民眾無暴觸風險。

該案爆發後，衛生局在9日當天便命該業者預防性停業，同時進行全面清消，目前業者依專家現場檢視設施整體狀況建議，正進行環境動線改善，待複查及水質複驗合格後，即可復業，提供戲水服務。

衛生局說明，雖然該業者用水已排除與阿米巴原蟲案有關，且當初新北檢驗水質的大腸桿菌數及總菌落數皆符合標準，但為配合疾管署檢驗報告出爐，以及當初餘氯不合格，衛生局將會待業者動線改善完成後，複驗水質只要合乎標準便可恢復營業。

此外，衛生局依「營業場所傳染病防治衛生管理注意事項」，定期對轄內106家泳池業進行水質檢測，8月份檢測結果，除10家8月未營業外，餘96家，酸鹼值全數合格，3家自由有效餘氯不合格，經現場輔導後，已複驗合格。

衛生局提醒，民眾於戲水或泡溫泉等活動時，應避免水進入鼻腔，或避免將頭部浸泡於水中，於自然水域戲水時，亦應避免攪動底部池水或淤泥；同時呼籲相關業者務必落實執行營業衛生管理事項，包括水池衛生管理、餘氯量符合標準等，並完備相關自主衛生管理措施，以保障民眾安全健康。