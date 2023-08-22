弘光科大食科系大二生戴邦竣參加「2023育秀盃烘焙競賽」，3個月來勤加練習，暑假也不返鄉在學校不斷練習，獲全國大專組冠軍。（弘光科大提供／潘虹恩台中傳真）

弘光科大食科系陳昱蓁的糖霜餅乾展示、洪嘉璟的鮮奶油蛋糕展示、張妤佳的精緻甜點展示、余佳容的精緻甜點展示及王登程的精緻甜點展示獲「2023IAFBC亞洲餐飲挑戰賽」奪得5金。（弘光科大提供／潘虹恩台中傳真）

弘光科大食科系升大三、升大二的13位同學參加「2023IAFBC亞洲餐飲挑戰賽」奪得5金、6銀、2銅佳績。（弘光科大提供／潘虹恩台中傳真）

弘光科技大學食品科技系學生暑假「衝」比賽！食科系大二生戴邦竣參加「2023育秀盃烘焙競賽」，3個月來勤加練習，暑假也不返鄉在學校不斷練習，獲全國大專組冠軍；另13名學則生參加「2023IAFBC亞洲餐飲挑戰賽」奪得5面金牌、6面銀牌、2面銅牌佳績。

「2023育秀盃烘焙競賽」由中華穀類食品工業技術研究所承辦，決賽必須現場製作養生雜糧麵包、雜糧菠蘿麵包、雜糧牛舌餅3款作品。弘光科大食科系指導老師楊智偉表示，戴邦竣利用3個月不斷練習，暑假也不返鄉，才獲得好成績，「拿到冠軍那刻他的暑假才正式開始」。

戴邦竣認為，致勝關鍵在評分項目口感風味（占40％）、配方與創新占（20％）。他說，養生雜糧麵包配方試過黑豆、蕎麥粉等，發現花生的風味最強大，豐富的油脂可增添香氣；雜糧菠蘿麵包則買星星模增加造型變化，外皮試過紅、綠、黃等色，最終選用高貴奢華感的紫色，麵團則使用黑芝麻粉，內餡使用黑芝麻搭配堅果。

「雜糧牛舌餅做雙色木紋花舌最困難！」戴邦竣說，他想用類似芋頭酥的概念製作，需要用油皮包油酥，但試作過程花紋呈現不盡人意，直到比賽前一個星期才捉到訣竅，為增添口感，他還在背面沾上白芝麻，帶給評審驚喜感。

另外，食科系升大三、升大二的13位同學也在老師程國恩、王俊勝、黃志雄指導下參加「2023IAFBC亞洲餐飲挑戰賽」奪得5金、6銀、2銅佳績。其中陳昱蓁糖霜餅乾展示、洪嘉璟鮮奶油蛋糕展示、張妤佳精緻甜點展示、余佳容精緻甜點展示、王登程精緻甜點展示奪得5面金牌。

陳昱蓁指出，她想利用暑假多學習各種糕點裝飾技法，特地到台北學習翻糖，同時準備比賽。糖霜餅乾上的花瓣裝飾要做得漂亮，糖霜濃稠度調配非常重要，太濃擠不出來，太稀花瓣不明顯，練習了很多次才掌握最佳濃稠度。

張妤佳、洪嘉璟、余佳容參加國際化歐式烘焙料理麵包實務學程，暑假白天在知名食品大廠進行實務學習，利用下班及假日時間構思作品及練習，王登程則是利用打工空檔練習。