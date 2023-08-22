美國史丹佛大學胡佛研究所多位學者，22日傍晚由祁凱立博士（Dr.Kharis Templeman）率隊來訪基隆市政府，此次也是史丹佛大學首度來訪基隆市政府。基隆市長謝國樑代表市府團隊表達歡迎，雙方並針對海洋城市議題進行廣泛交流。謝國樑表示，希望未來能創造更多與國際頂尖大學合作交流機會，提升國際能見度。
基市府指出，謝國樑除了對祁凱立博士（Dr. Kharis Templeman）一行人的造訪表示歡迎外，也就海洋城市議題進行深度交流會談。會中謝國樑指出基隆市的地理環境，與舊金山灣區有很多共同之處，包括兩地都有海灣。
謝也提出加州同樣面臨到的「無家者」議題，並對於基隆的無家者問題已有改善建議，彼此交流意見。
基市府說，本次胡佛團隊除了到訪台北市跟基隆市外，團員們也會拜訪金門和高雄，同行成員對於海事安全領域很有興趣，也有成員是具有軍事專業的退役軍人，期待雙方未來能進行多元及廣泛的交流，從而提出更多思考面向及解決方向。
謝國樑提及，史丹佛是美國很好的大學，也期盼台灣的教育機構與學子，能在中學階段與國際頂尖大學進行學術合作交流，除了提升基隆的國際能見度外，也能讓孩子們有更好的國際視野。
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