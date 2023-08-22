▲基隆市長謝國樑（左）與祁凱立博士（Dr.Kharis Templeman）（右）就海洋城市及無家者等議題進行廣泛交流。（張志康攝）

▲基隆市長謝國樑（左）希望未來台灣學子能在中學階段與像史丹佛大學等國際頂尖大學進行學術合作交流，除了提升基隆的國際能見度外，也能讓孩子們有更好的國際視野。（張志康攝）

美國史丹佛大學胡佛研究所多位學者，22日傍晚由祁凱立博士（Dr.Kharis Templeman）率隊來訪基隆市政府，此次也是史丹佛大學首度來訪基隆市政府。基隆市長謝國樑代表市府團隊表達歡迎，雙方並針對海洋城市議題進行廣泛交流。謝國樑表示，希望未來能創造更多與國際頂尖大學合作交流機會，提升國際能見度。

基市府指出，謝國樑除了對祁凱立博士（Dr. Kharis Templeman）一行人的造訪表示歡迎外，也就海洋城市議題進行深度交流會談。會中謝國樑指出基隆市的地理環境，與舊金山灣區有很多共同之處，包括兩地都有海灣。

謝也提出加州同樣面臨到的「無家者」議題，並對於基隆的無家者問題已有改善建議，彼此交流意見。

基市府說，本次胡佛團隊除了到訪台北市跟基隆市外，團員們也會拜訪金門和高雄，同行成員對於海事安全領域很有興趣，也有成員是具有軍事專業的退役軍人，期待雙方未來能進行多元及廣泛的交流，從而提出更多思考面向及解決方向。

謝國樑提及，史丹佛是美國很好的大學，也期盼台灣的教育機構與學子，能在中學階段與國際頂尖大學進行學術合作交流，除了提升基隆的國際能見度外，也能讓孩子們有更好的國際視野。