日本政府今（22日）召集相關部會首長開會，決定最快24日開始將存放在福島第一核電廠腹地的「核處理水」排放入海。蘇澳區漁會表示，希望漁業署與日本政府能先有監測機制等共識，做好預防措施，以免對人民造成嚴重傷害。

蘇澳區漁會總幹事陳春生表示，有請漁業署向日本提出對鄰近國家做核廢水檢測機制，每個國家都要有一個專業人士參與，針對排放過程提出重要數據，但日本遲遲沒有動作，萬一核廢水對人民造成傷害，漁獲賣不出去而影響漁民生計，想挽救已來不及了！為何不先做預防措施，像是嚴格執行監測系統、監督過程等，避免憾事發生。

另中央近期頻頻跟日本表示友好關係，是否擔心蔡政府不會跟日本反映漁民的訴求；陳春生說，人跟人之間友好是另外一回事，如果牽扯到國家，那日本針對核廢料處理做國際上的監督，建立國與國之間的要好作評價，勿把人民健康視之無物，不管任何執政黨都應慎重面對如此重要的議題。