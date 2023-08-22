男星吳尊昔以偶像團體「飛輪海」出道，近年來將事業重心轉往大陸發展，人氣不俗。他與妻子林麗吟結婚多年，育有一子一女，近期更攜全家在地中海旅遊，享受遊艇假期。誰料，今(22)日他突在社群上曬出臉上「血跡斑斑」的模樣，引發粉絲擔憂，而他也透露原因更淡定表示：「我變得更Man了。」

男星吳尊近期趁著工作間隙，攜全家一同搭著郵輪前往地中海旅遊，完成計畫了3年的旅行夢，並連續幾日在社群上曬出旅遊動態與網友分享，只見相關畫面中，藍天白雲配上清澈大海以及地中海式建築，還有多張吳尊與家人的合影，一家人的甜蜜模樣羨煞不少網友。

雖然吳尊在幾日前，已事先祝福網友七夕快樂，但今日適逢七夕情人節，吳尊再度更新多張旅遊照片。誰料，卻有一張吳尊的鼻樑上有一處明顯血痕，且還有不少鮮血流滿鼻子的驚悚照片。而他也對此解釋：「最近兒女們愛上打籃球，因此不再打球的我每天都陪他們在郵輪上打球。」更笑稱雖然幾人間默契不錯，但也因此留下疤痕，淡定指出：「沒想到我變得更Man了，爸爸的疤痕為你們而存在」，並暖心向孩子們表示：「如果他們看到我的疤痕能記得爸爸有多想鼓勵他們健康運動，那就值得。」

此外，在相關貼文中，吳尊也一併附上自己「赤裸上身」與家人們一同打球的影片，吸引不少粉絲爭相前來朝聖，表示：「太帥了」、「七夕快樂。」不過也有粉絲擔憂吳尊的傷口，指出：「還有時間發微博，不趕快處理一下嗎」、「傷口看著好痛的模樣，趕緊止血啦，不然破相就不帥了」、「好好消毒，記得忌口。」