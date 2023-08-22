銘傳大學蔡姓馬籍女大生，慘遭台男陳柏諺殺害，士林地院22日進行第11次準備程序庭，陳仍堅稱蔡是他的女友，因對方想尋死，他只是「加工自殺」，在庭上陳又說，蔡家要求的民事賠償金額很大，超過他能力負擔，但他願意盡力賠償，希望法官讓他交保，他才可以出去工作、籌錢。

22日開庭中，陳的護辯人聲請18人出庭作證，包括法醫、精神科醫師、林姓前女友，甚至還有測謊專家，質疑檢方進行的測謊有瑕疵，未達專業公認標準。

準備庭另就全案5點爭執事項詢問雙方意見，包括陳是否萌生殺人犯意、陳是否在行凶後，購買頭痛藥來畏罪自殺、本件罪名為加工自殺或殺人、被告是否符合自首減刑要件，以及被告犯罪情況，是否宣告死刑。

陳柏諺當庭則表示，蔡確實是他的女友，犯發後數度透過管道，聯繫蔡的父母表達歉意，但對方提的賠償金額太高，目前他無力付擔，他願意盡所有能力賠償，希望法官讓他交保，他才可以出去工作、籌錢，強調自己不會棄保潛逃，一定都會準時報到。

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。