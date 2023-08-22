鳳山區公所男工讀生不僅洩露民眾個資，還大罵「死胖子、底層、中年生番仔」，引發軒然大波。(圖／取自臉書)

工讀生將申請低收戶的母親個資貼在臉書，友人看不下去向政風處檢舉。(圖／取自臉書)

工讀生直接在臉書貼出洽公民眾身分證，嘲笑對方姓氏，並且未有任何打碼。(圖／取自臉書)

高雄鳳山區公所傳出一名離譜工讀生，不僅在臉書貼出民眾個資，還飆國罵，嘲諷「底層、死胖子」、「中年番仔」，有看不下去的網友檢舉到高雄市政風處，該名工讀生得知事情鬧大，恐還吃官司時，當場崩潰大哭，辯稱是心情不好，自請離職後跑離現場。

網友在「Dcard」爆料，男工讀生在臉書洩露民眾個資，還發文大罵「X的死胖子底層」、「中年生番仔」、「底層愛吃檳榔、低收還吃那麼胖」，還爆粗口，表示看到兩個底層婦女只想揍人，「台灣底層都給我滾，階級複製超煩，有夠沒水準」。

罵完後工讀生似乎還沒打算收手，貼出一名母親的低收入戶證明，狂酸「姊姊妹妹只差11個月，生完第一胎馬上接著生，感覺累死」，甚至貼出民眾身分證，嘲笑姓氏「有夠奇怪」。

鳳山區公所對此表示，查證後確有其事，當事人為區公所的暑期工讀生，PO文在當天就已刪除，公所也即刻與其終止契約，並將案情送交政風處查辦。律師也指出，該名工讀生違反個資法41條，可處5年以下徒刑，併科100萬以下罰金，同時還涉及毀損名譽，可判2年以下徒刑、拘役或3萬元以下罰金。

據了解，這名工讀生疑似為小有名氣、萬人追蹤的爭議型網紅，過往就有許多黑歷史，此次貼文並未設定公開，僅限朋友觀看，但友人看不過去，因而舉報，讓事件曝光。