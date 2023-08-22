今年TSL台鋼集團TSG帆船賽將於10月28、29日在高雄、台南兩地登場，祭出百萬獎金。圖為過去賽事。（TSL台灣帆船聯盟提供）

台灣史上首場帆船長航賽事去年首度登場，今年TSL台鋼集團TSG帆船賽將於10月28、29日在高雄、台南兩地登場，祭出百萬獎金。近日高雄市掀起一波海洋及水上運動的風潮，高雄市長陳其邁也上課取得國際帆船證照。TSL台灣帆船聯盟還祭出專屬參賽方案，有機會大展身手。

近年高雄積極推動水上運動，除大規模舉辦龍舟賽，海洋派對等相關水上活動外，更大力支持高雄舉辦國際帆船賽事，將遊憩空間從愛河延伸至愛河灣水域以及蔚藍大海。

高雄市長陳其邁也與多位局處首長及喜愛運動的議員一起參加帆船課程，更開心在臉書PO出重型帆船結業證書，掀起一波帆船運動熱潮。陳其邁在臉書提到，取得結業證書後，未來可操控帆船，更了解就在身邊的海洋，也能安全與海共度美好時光，「從海上看高雄，真的很美！」

今年「2023 TSL台鋼集團TSG帆船賽」保持國際帆船賽標準比賽規格，所有參賽選手須取得ASA101重型帆船暨國際遊艇駕駛認證。為讓帆船運動與民眾更親近，TSL聯盟與樂活海洋學院規畫專屬參賽方案。

TSL台灣帆船聯盟說明，若是個人參賽，上完課後加入樂活家族，就有機會可以報名參加樂活帆船隊，參加TSL的集訓及比賽。而企業團體參加後，若擁有符合規定船隻，上完課後，主辦單位會協助組隊練習，投入正式比賽。

ASA101重型帆船暨國際遊艇駕駛認證，基礎課程內容包括航行術語、帆船各個部件與功能、控舵能力、基本整風帆知識與技能、帆船航向操縱、浮標識別、基本船藝、航行技術及航行安全、航行避碰規則。完成認證後，也會提供給學員彼此交流並繼續學習，課程採取小班制教學，讓教練照顧到每位夥伴。