民進黨前副祕書長林飛帆原擬參選台北市立委，因被捲入Metoo吃案風波而退選。媒體人黃揚明今(22日)爆料指出，林飛帆近期可望接任「財團法人台灣民主基金會」副執行長一職，若比照現任副執行長薪資待遇聘任，他的月薪將高達11萬。網友表示「各位工作24小時不休息有11萬嗎」、「現在辦黨證還來得及嗎」、「有內推嗎？我可以賣良心」、「從國庫拿錢，太爽了」、「升官發財請走此門」、「知道什麼叫別路了嗎？」

黃揚明今在臉書發文指出，台灣民主基金會現任董事長是立法院長游錫堃，外交部長吳釗燮、總統府祕書長林佳龍為當然董事，董事會中有10位董事為不分區政黨票達5％門檻的政黨依立院席次比例推薦，而林飛帆目前已是該基金會民進黨推薦董事。根據台灣民主基金會今年度預算書，其專任副執行長員額1人，全年薪資編列137萬元，平均11萬餘元；獎金22.2萬元，另有退撫、保險21.1萬元，總計國庫支出180.3萬元。

黃揚明提到，綠營內部訊息稱，林飛帆接任台灣民主基金會副執行長，是高層屬意人選。由於民主基金會長期支持國際民主、人權運動，林本人也有高度意願。在去年美國眾議員前議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，大陸將曾贊助台灣民主基金會的企業列入黑名單，當時林飛帆就曾以基金會董事身份抨擊大陸無權懲戒、干涉民主基金會運作，稱民主基金會不會屈服，並呼籲各界聲援。

PTT鄉民表示「抗中飽台」、「民主的勝利」、「台灣價值滿分」、「羨慕」、「你各位抬轎仔，人家11萬發大財，檯面上」、「聽起來很民主」、「沒資歷還能拿22萬獎金」、「升官發財請走此門，嘻嘻」、「養肥貓囉」、「越辭越升，民進黨風格」、「少年酬庸，暖」、「第一次聽到這個基金會，從國庫拿錢，太爽了」、「太陽花女神不知做何感想」、「升官發財...好順遂」、「英派吃香喝辣」、「開始亂塞肥貓了」。

還有人說「所以這基金會到底在幹嘛？」、「有人脈真好，反觀鄉民都要靠自己吃自己的」、「政府丟錢給基金會幹嘛」、「有內推嗎？我可以賣良心」、「吃案式民主」、「公子的成功激勵了許多莘莘學子投奔性lie」、「拿了錢就要閉嘴」、「各位工作24小時不休息有11萬嗎」、「鈔錢都數」、「值得年輕人學習的楷模」、「請問現在辦黨證還來得及嗎」、「知道什麼叫別路了嗎？」、「已經臭掉了還花錢酬庸，笑死！」