總統蔡英文頒發冠軍給中興大學環境工程學系「二氧化碳化學吸收與結晶技術之裝置與處理方法」團隊全體師生。(台大提供／李侑珊台北傳真)

蔡英文總統（左）22日出席「2023淨零碳排科技國際競賽」決賽，參觀各組研究單位展出的多項淨零技術時，蔡不禁豎起大拇指。（張鎧乙攝）

台灣大學與財團法人東元科技文教基金會合辦的「2023 淨零排放科技國際競賽@Taiwan」，於今(22)日舉行決賽簡報，由台大、中興大學與台北科技大學拿下前3名獎項，3項特別獎也由台大及成大聯隊所獲得。總統蔡英文在致詞時表示，這項比賽提供平台，吸引世界頂尖大學師生集思廣益，具有重大意義。

東元科技文教基金會自2008年起長達12年持續舉辦推廣節能減碳的「GreenTech國際競賽」，期間受疫情影響而停辦3年，活動於今年恢復舉行，並與台大合作，以「淨零排放科技國際競賽@Taiwan」為主題，吸引來自10個國家地區、40所大學、計146支隊伍報名參賽，由中興大學環境工程學系教授盧明俊帶領學生周昱潔、黃瀞葳、郭東憲等3人，以「二氧化碳化學吸收與結晶技術之裝置與處理方法」的作品獲得冠軍。

蔡英文今日特地親自到場參觀並頒獎。她在致詞時提到，這場活動說明了淨零轉型是一場跨領域、跨國界、跨世代的巨大轉型工程，而淨零技術是台灣推動淨零轉型關鍵中的關鍵，這項比賽提供了平台，吸引世界頂尖大學的師生一起集思廣益，具有重大的意義。

台大校長陳文章說，這場競賽不僅是科技盛宴，更是眾人共同關注全球環境永續發展的重要平台。來自各國的師生在此匯聚不同領域的智慧，共同探討淨零排放技術的未來，團隊在競賽前後的目標設定、深耕投入與各種相關的訓練，將會在培育淨零人才上產生關鍵作用。

東元科技文教基金會董事長郭瑞嵩指出，基金會透過舉辦這項國際競賽，積極倡議各界以「人才培育」作為2050 淨零排放的源頭活水，而政府、教育機構現階段投入的資源與人才培育的行動，對於2050的淨零排放的達成率，將決定台灣在這項議題中的永續能量與發展性。