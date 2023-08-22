柳營奇美醫院心血管中心主任顧博明。（柳營奇美醫院提供／張毓翎台南傳真）

一名69歲周姓老翁，因冠狀動脈嚴重鈣化堵塞，導致重度心臟衰竭，已在高雄某醫院住院超過一個月，不願接受傳統血管繞道手術，遂轉院至台南柳營奇美醫院，經醫生評估，使用經皮微型心室循環輔助器（Impella），也是目前世界最迷你的人工心臟輔助下，完成心導管手術，病人術後良好，2天後就出院。

柳營奇美醫院心血管中心主任顧博明表示，冠狀動脈嚴重鈣化堵塞，很難只用傳統的心導管手術處理好，有時還得用心導管鑽石旋磨刀鑽開一條通道，才能成功置放血管支架，但是血管深層的鈣化堵塞，可能造成其他血管併發症，或是無法讓血管支架完全展開，必須加上冠狀動脈震波碎石術，才能成功處理深層的鈣化堵塞。

顧博明說，這名病患因下肢動脈血管曾經開刀修補過，並不適合葉克膜的大型管路，柳奇引進經皮微型心室循環輔助器（Impella）代替葉克膜，醫師再以心導管鑽石旋磨刀加上冠狀動脈震波碎石術完成血管支架置放，手術很順利，術後病人的血壓就恢復正常，也順利移除Impella，2天後就可辦理出院。