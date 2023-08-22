外界關注金融業中國曝險狀況，台新金今天表示，近年持續減少對中國曝險，台新銀對中國曝險占淨值的比例降到39%，3年前就不看好中國房地產，目前房地產曝險已降為0。

睽違3年多，台新金今天下午再度實體舉行第2季法人說明會，由台新金總經理林維俊、財務長賴昭吟、投資長簡展穎、子公司台新銀行總經理尚瑞強、法人金融事業總處執行長林淑真、台新人壽總經理邢益華6人共同主持。

台新金總經理林維俊表示，金控上半年稅後淨利89億元，年成長98.4%，排除去年併購保德信人壽一次性項目影響，本業實際成長達57%，旗下子公司銀行主要是淨利息收入、投資挹注獲利，上半年稅後淨利79.5億元、年成長31%，創下同期歷史新高。

中國房地產接連暴雷，法人關注金控在中國業務曝險狀況。林維俊表示，中國曝險過去幾年持續降低，目前銀行對中國曝險占淨值的39%，曝險組成2/3在融資、1/3投資。投資面購買的債票券都是中國最大的銀行與企業，風險相對小。

台新銀行法人金融事業總處執行長林淑真表示，法金業務在中國放款以台商企業、外資企業為主，陸資占總放款不到1%；此外，3年前就不看好中國房地產發展，相關曝險已降為0，近期對中國恆大、碧桂園、中植系等都是0曝險。

林維俊會後受訪表示，如果拆解中國國內生產毛額（GDP）組成，中國在消費、投資等都面臨很大挑戰，像是失業率高，民眾消費可能不會好，產能過剩可能影響投資等，只能說「做最壞打算，做最好規劃」，台新在中國曝險持續降低，後續也會密切關注風險變化。

法人也關注台新人壽6月底資本適足率為338%，拉長時間來看是否有增資規劃。林維俊表示，人壽體質很不錯，人壽近2個月資本適足率也有再提升，整體而言，人壽未來3年應無增資必要。

林維俊表示，台新金帳上現金部位超過230億元，也為未來併購、子公司增資保留空間，對任何併購合作都持開放態度；假如人壽因業績太好或其他因素需要增資，也不會是問題。

至於彰銀持股狀況，林維俊表示，因應未來投資人交換時要有相應的彰銀股票，交換債、交換特別股有提存5.7億股，其餘部位先前已積極處理，尚未處理的彰銀持股目前不到1億股。

林維俊表示，2021年的承諾是在6年內出清彰銀持股，如今剩餘幾千萬股的股票要在4年內處理掉並不困難，後續會在公開市場上慢慢出售。彰銀持股預計今年可貢獻現金股息3.5億元，後續才會入帳。