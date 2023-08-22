桃園市長張善政率領海外招商暨姊妹市訪問團赴美國訪問。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市長張善政率領海外招商暨姊妹市訪問團赴美國訪問。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市長張善政率領海外招商暨姊妹市訪問團赴美國訪問。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市長張善政率團訪美，21日晚間出席南加州玉山科技協會招商交流餐會，介紹桃園優質產業環境，他指出，桃園產業健全，全國500大製造業在桃園設廠的就超過200家，且已連續9年工業產值全台第一，為提升在地勞工薪資，未來一定要透過智慧化驅動產業轉型，他廣邀在場科技產業業者到桃園投資，或是將桃園的投資友善環境推廣出去。

桃市府海外招商暨姊妹市訪問團此行規畫就招商、青年創業及資訊教育等三大議題參訪與交流，21日晚間出席南加州玉山科技協會招商交流餐會上，張善政表示，桃園的優勢首先在於產業健全、產值極高，桃園是全球電子製造、光電顯示及半導體產業重鎮，全國500大製造業在桃園設廠的就超過200家，更已經連續9年的工業產值位居全台第一。

張善政表示，桃園也有不足之處，因為桃園的勞工平均薪資，比主計處公布的平均經常性薪資要低，為了幫勞工增加薪資，增加產業附加價值是最好的方法，未來要透過智慧化驅動產業轉型，也因此，希望與會貴賓未來有機會能到桃園投資，或是把新技術引進台灣，亦或者能幫忙宣傳桃園，讓更多美國科技企業知道桃園的優勢。

晚間招商交流餐會，包含南加玉山科技協會理事長湯京曄、副理事長劉登凱、財務長陸恩廣；Viewsonic創辦人朱家良、仁愛醫療集團 (AHMC)執行長邱文達、噴射推進實驗室 (JPL) 嚴正博士等科技業人士與會，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀、經濟組劉倫正組長等人也一同出席。

市府訪問團後續預計拜會姐妹市聖貝納迪諾郡 (San Bernardino County)，並就共構交通轉運樞紐、國際機場自由貿易區、經濟發展運輸與基礎建設計畫做交流。企業與協會行程方面，除今日拜會之Jet Propulsion Laboratory（噴射推進實驗室）外，也將前往Plug ＆ Play創投加速器等企業交流，並透過當地辦事處協助，舉行海外招商說明會，介紹本市投資環境及政策方向，期盼帶動企業赴桃園投資設廠與設立據點。