星展銀行（台灣）12日啟動整併花旗（台灣）銀行消費金融業務行動，但合併首周過程充滿亂象，客戶抱怨頻頻。金管會今（22）日揭露背後原因，竟然是併購第1天就湧入9萬通電話，超出星展原本預估的客戶服務量能所致。

星展合併花旗，躍升為全國最大外商銀行，但合併首周客戶就抱怨消金服務不順暢，個資有誤、無法登入App等亂象頻傳。立委江永昌痛批，星展的處置「如無頭蒼蠅」，導致客戶權益受損，可是金管會卻神隱。

金管會銀行局副局長童政彰今日替星展「緩頰」，指出花旗客戶量是星展的5倍，「併購過程本來就不容易」，而轉換當天，客服瞬間湧入9萬通電話，客服量太大，花旗原本的客戶不熟悉星展的交易系統與介面，第一時間就想到要打電話，使得詢問量變大。實際湧入的查詢量遠遠超過星展預期，才會導致速度變慢，造成客戶不滿。

童政彰表示，星展已在第一時間注意到民眾反應，目前問題已陸續排除，服務量能也陸續到位，整體已算順暢，金管會未來也將持續監督了解接軌的過程是否順暢。