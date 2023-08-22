小天后泰勒絲（Taylor Swift）近日展開「時代巡迴演唱會」(The Eras Tour)，有官方甚至表示她舉辦演唱會能為不少城市帶來經濟效益，為當地旅遊業創造收益，預計可創造超過50億美元（約新台幣1518億元）的商機；有名網紅因為長相與泰勒絲相似，假扮泰勒絲大逛商場導致人群失控，網上評價兩極。

網紅愛許莉（Ashley Leechin）表示13歲起就時常被誤認成泰勒絲，她上周扮成泰勒絲現身洛杉磯某商場，為了使這個惡作劇更加真實，他們還雇了保全人員隨身保護，使得很多人認為她就是真的泰勒絲，搶著簽名以及合照，最後她才坦承自己並不是真的泰勒絲，只是一名模仿者，部分現場粉絲高喊愛許莉的名字，似乎不介意被騙。

但可以看到現場的群眾有些失控，商店外擠滿想看到泰勒絲的粉絲們，對此不少粉絲湧入留言區嘲諷她像約翰梅爾（John Mayer）、肯伊威斯特（Kanye west）、瓊瑞佛斯（Joan Rivers）等人，就是不接受她像泰勒絲，也有人認為在場的人都以為她是真的泰勒絲才這麼興奮，回到家才發現她是模仿者會有多失望，認為她的行為極度不妥，希望泰勒絲提告。

除了日常發布影片，愛許莉也曾在學校活動上表演泰勒絲的熱門歌曲，不少女孩眼中充滿崇拜，網友表示：「那些孩子度過了最棒的時光」、「我的天哪這看起來好有趣」、「妳是我最喜歡的模仿者」、「天哪我還以為是真的泰勒絲」。