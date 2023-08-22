財團法人達成慈善基金會長年熱心公益幫助弱勢不落人後，董事長陳魏玉瑩表示，這次以達成慈善基金會名義捐贈2輛救護車，以實際行動支持桃園市消防局救護工作，也期許未來可幫助更多需要緊急救護服務的病患。

桃園市消防局第三大隊觀音分隊長林宏鋅表示，這次為達成慈善基金會第2度捐贈救護車，上次是去年捐贈1輛救護車給龍岡分隊，至今已出勤多達1426次。這次共捐贈2輛救護車，新式外觀車頭鏡像119字樣，可讓前方車輛第一時間察覺並禮讓，另車身巴騰堡格紋設計，在一般車燈照射下，能維持視線500公尺內清晰可見高辨識度，大幅提升安全性，確保救護人員執行緊急救護工作安全。

消防局長龔永信說，除了在救災救護的工作上持續服務市民，在消防署公布的評比中，一舉奪下年度最高榮譽的緊急救護金質獎，這是非常難得的佳績，也是對桃園緊急救護工作的肯定。

龔永信表示，桃園消防局將持續邁進，積極充實各項救護裝備，辦理各式救護訓練，使軟硬體實力同步提升，今日獲配新式救護車，期許同仁能如虎添翼，挽救更多寶貴的性命。