國外潛艦研究觀察家H.I. Sutton今(22日)稍早發文稱，解放軍海軍093型「商級」核潛艦在台灣海峽周邊發生嚴重意外，引發討論，Sutton下午已將文章刪除，指出目前尚未有更多可信證據支持此說法。國際政治專家賴岳謙指出，093型核潛艦若出事，中國大陸的救援機構一定會出動、劃設禁航區展開救援，周邊國家也會出手幫助，不會沒有人發現；且還有謠言稱中國國家主席習近平為此事坐鎮軍委會，但習昨日就飛往南非，完全與事實不符，製造這個謠言的水平並不高。

H.I. Sutton今在推特發文指出，有報導稱一艘中國大陸海軍潛艇，疑為核動力093型商級潛艇，在台灣海峽附近發生嚴重事故；另還有傳言稱艦上官兵全數罹難。臉書粉專「Taiwan ADIZ」也分享該說法，「請手上有無線電機的可以守聽一下406MHz看看有沒有收到EPIRB訊號(船舶應急指位無線電示標)，聽說叫了好幾個小時了」。

對此說法，國防部發言人孫立方少將在記者會上回應，「到目前為止我並沒有聽到有關證實這個情況的訊息，就我的理解，此一訊息是在社群媒體上流傳的說法，但目前沒有一個官方的說法可以證實，沒有其他評論」。H.I. Sutton下午指出，我國防部的回應是暗示「沒有證據」，Sutton也已將原推文刪除，表示目前沒有任何令人信服的證據支持此謠言。

**UPDATE**



I deleted the post re reported missing #Chinese submarine.



So far not seen any convincing evidence to support rumors, and too much weight is being placed on my posts (despite my caveats)



Treat topic with caution ⚠️



Awaiting credible info #OSINT pic.twitter.com/yo0hBY8rfa — H I Sutton (@CovertShores) August 22, 2023

國際政治專家賴岳謙今在政論節目《新聞大白話》表示，093潛艦在台海出事的「可能性很低」，並提到還有傳言稱「(中國國家主席)習近平坐鎮軍委會」，但很明顯與事實不合，因為習昨天就已經飛往南非，謠言製造出來的第一個漏洞，就是沒有掌握好習近平的動向。

賴岳謙續指，093型是核動力潛艦、有核攻擊能力，只要5大核武國有任何一艘核動力潛艦出了意外，相關的國家都會進去救難，因為這已經沒有敵我之間的問題，何況這麼重要的核潛艦出事，中國的救援機構、救援船都會衝上去，整個區域都會劃定為禁航區進行救援，不可能沒人注意到，大陸也一定會請周邊國家協助，因為核武器落入任何人手中都是不得了的事，尤其093型也是中國大陸的主力戰艦之一。

賴岳謙認為，製造這個謠言的水平並不高，但要看網站的背景是誰，大概就可以推測出反中的那個人，跟他的背景是有關係。