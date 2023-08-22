35歲張姓男子日前購買外匯BMW7系列轎車，為了省稅金，未申請領牌，向朋友借車牌懸掛，行駛於新北坪林北宜路時，被巡邏警員攔查，車牌與車型資料不符，警方開出共1萬8千元的罰單，並將轎車沒入銷毀。但拖吊移置過程中，因輔助輪無法固定改裝輪框，遭到民眾質疑不合規定，警方澄清全依標準程序拖吊。

據了解，張男花了200萬元左右購買BMW760i中古外匯車，因排氣量大加上關稅，張男貪圖便宜，竟不領車牌便將車開回。20日上午11時，他向友人借車牌懸掛於BMW車上，駕車行經北宜路時，遭警方攔查。

警方發現車牌與車型不符，依未領牌行駛、使用他車牌號、牌照借供他車，開出3張共1萬8000元罰單，沒入車輛及扣牌。拖吊過程中，因未穿上「溜冰鞋」，被網友質疑不合規定。

警方解釋，拖吊地點於坪林山區，因連日風雨交加致路面狀況不佳，路途遙遠且經許多陡波升降起伏，而查獲車輛改裝輪胎，輔助輪無法夾固，因此依規定無法使用輔助輪。