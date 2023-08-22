長榮航空波音787-10夢幻客機今(22)日進駐松山機場，即日起投入松山-羽田及松山-虹橋航線。首航班為BR190松山-羽田，因適逢七夕情人節，長榮航空特別舉辦「十年星盟 微笑升級—長榮航空波音787-10松山首航 七夕祈願慶典」活動，現場佈置充滿節慶浪漫元素，讓旅客在溫馨美好的氛圍下，展開愉快的旅程。

長榮航空總經理孫嘉明表示：「松山、羽田及虹橋機場位居都會中心區，是商務旅客往返台北、東京、上海重要的門戶，自2010年松山-虹橋、松山-羽田航線開闢後，疫情前年平均載客率均維持約9成，特別是在週末、連續假期更是經常一位難求；長榮航空依機隊引進做最佳的規劃，以高運量的波音787-10投入這兩條航線的營運，每趟航班可提供342個座位，較現行A330-300機型增加10％的座位數，而嶄新的客機更可滿足旅客的期待與需求。」

長榮航空自2018年開始陸續引進波音787客機，目前已是公司主力機隊之一，波音787-10客艙設有34個皇璽桂冠艙，採用1-2-1座位配置，由BMW集團旗下Designworks團隊設計，每個座位均可獨立進出，創造更寬敞的空間感受；經濟艙則配置308個座位，由國際知名設計公司Teague負責內裝規劃，並採用德國著名賽車座椅製造廠商RECARO之座椅產品，營造高雅、精緻的客艙美學，在市場上具有高度競爭力。

長榮航空為了展現波音787的特色，以淺顯易懂的方式向旅客介紹該機型的優勢，包括以【陽光】代表更大的舷窗、以【空氣】象徵更舒適的艙壓、以【水】傳達更保濕的客艙，同時搭配七夕情人節【愛】的主軸，向旅客傳達「飛行」大幅縮短了距離與時間，讓家人、情侶或摯友相聚更加容易。為了讓旅客感受濃濃的首航節慶氛圍，現場規劃了有獎徵答和最佳旅伴的測驗活動，參加的旅客除了可獲得祈願飛機卡、精美籤詩，還有機會獲得長榮航空精美的Logo商品。

今年是長榮航空加入星空聯盟十週年的重要里程碑，長榮航空今天也特別調派甫於5月份交機，全球首架波音787-10星空聯盟塗裝機執行任務，讓首航班機更具意義。此外，長榮航空也特別準備首航主題限定的【陽光】、【空氣】、【水】共三款皮製行李吊牌，於登機時隨機致贈當班機旅客，機上也貼心準備應景的七夕甜點，讓旅客感受浪漫七夕的甜蜜氛圍。

長榮航空波音787機隊目前共有13架，包含4架波音787-9以及9架波音787-10，今年底前將再交付2架波音787-10；2024至2027年則會交付9架波音787-9及2架波音787-10，屆時波音787機隊數將達26架。