台灣證券交易所今天宣布放寬創新板合格投資人資格，將法人的證券交易經驗由2年減為1年，自然人財力證明由新台幣500萬元下修為200萬元、平均所得由150萬元降為100萬元，預估合格投資人將可望增加81萬人。

證交所表示，目前已有錼創科技-KY、泓德能源、雲豹能源、倚天酷碁、走著瞧、台灣虎航等6家公司於創新板掛牌交易；今年包括巨鎧精密、鴻華先進、金萬林、樂迦再生等4家公司已申請創新板上市。

另外，年底前仍有多家數位雲端、綠能環保、生技醫療、半導體等產業類別公司將陸續送件，預估全年創新板申請送件家數有望突破15家。證交所也設定3到5年申請送件創新板公司達80家的目標，形成創新及永續的新經濟產業聚落。

證交所今天表示，委託台灣集中保管結算所估算，創新板自然人財力證明由500萬元下修為200萬元後，投資人將可望增加81萬人，增加1.5倍。

證交所指出，新規定多屬證交所營業細則修定，已在今天董事會通過，金管會近期核定後即可實施；但開放創新板信用交易、借券交易須金管會進行法規修正，且須經預告後才可修正，預估可望在明年1月實施。

證交所為做大創新板，今天再鬆綁6大規定，並擬開放信用交易。為加速創新企業上市籌資發展，證交所今天董事會通過進一步鬆綁「台灣創新板」發行面及交易面等6大規定，其中，主要亮點在於刪除申請上市資本額條件、調整改列一般板的集保規定，以及再降合格投資人資格條件等。

證交所考量創新板開板至今屆滿2年，投資人應有相當認知了解，且觀察已掛牌公司整體流動性及股權分散均達一定標準，證交所與主管機關溝通後已達成共識，將開放創新板股票得為融資融券與借券交易，並納入證券商辦理證券業務借貸款項，以及不限用途款項借款業務的融通範圍及適格擔保品。

創新板自2021年7月開板以來，證交所持續蒐集外界實務建言，為加速打造創新板成為「亞太地區創新企業」最佳上市籌資平台，證交所持續精進創新板規章，期盼建構更友善的新創發展環境。

本次創新板規章修訂項目，發行面方面包括聚焦以「市值」為核心上市條件，刪除原訂「資本額達1億元」的公司規模條件，並調整改列一般板的集保規定，將應辦理股票集保人員的集保期間採延續計算方式，納入掛牌創新板期間，免除二次集保。

此外，針對提高公開銷售比例，將創新板IPO時對外公開銷售提撥比例下限規定，由3%調高為5%；並增訂創新板公司申請改列一般板時，應提出至少3%額度辦理公開銷售。

在交易面部分，證交所董事會通過放寬合格投資人資格條件，將法人的證券交易經驗由2年減為1年，自然人財力證明由新台幣500萬元下修為200萬元、平均所得由150萬元降為100萬元，以活絡創新板潛在交易量能。

此外，針對調整改列一般板的開盤參考價，基於創新板公司改列一般板的交易價格應有連續性，因此將延續前一日收盤價做為改板首日開盤競價基準，並為計算升降幅度的參考。

在調整漲跌幅限制方面，創新板初次上市時採首5日無漲跌幅，證券商也將配合執行過額配售穩價措施；創新板公司改列一般板時，則採10%漲跌幅限制。