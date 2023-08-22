流亡英國的前香港立法會議員羅冠聰和前職工會聯盟總幹事蒙兆達遭港警懸賞通緝，他們每天活在高度擔憂自身與家人安全的陰影下，迫切尋求國際支持。

法新社報導，香港警方上個月宣布對8名涉嫌違反「港區國安法」的海外港人懸賞100萬港元（新台幣397萬元），鼓勵民眾提供可以逮捕他們的資訊。

7月3日，羅冠聰和蒙兆達在英格蘭醒來，發現社群媒體上發布有關他們逃亡身份的訊息。

現年51歲的蒙兆達近期在英國接受法新社訪問時說：「我很震驚。」他說，他研究了分裂國家指控，以弄清楚自己遭通緝的原因。

他才理解「一旦你成為政權的目標，你會以任何藉口受到指控」。他繼續說：「如果我被判有罪，唯一的罪行應該是為香港人民說出真相。」

民主派運動領袖、現年30歲的羅冠聰因擔任香港立法會議員而為人熟知。他表示，因違法而遭通緝，對他來說並不是新鮮事。

羅冠聰在倫敦告訴法新社：「但被列入懸賞名單絕對是一件新鮮事。」他於2021年在英國獲得政治庇護。

他說：「我必須研究看看這意味著什麼，以及這是否會給我周圍的人帶來大量獎勵…鼓勵他們提供任何有關我的敏感隱私資料。」

突然被迫思考如何保護他的個資和日常活動，讓他有「一點焦慮」。

香港行政長官（特首）李家超表示，遭通緝的8人將被「終身追捕」，並在「在恐懼中度日」。

庇護這8人的美國、英國和澳洲都譴責香港發放賞金的通緝令。