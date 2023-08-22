台北市政府都市發展局與萬華區公所，共同舉辦「台北市萬華區莒光社會住宅」好厝邊活動。（北市都發局提供／丁上程台北傳真）

台北市政府都市發展局與萬華區公所，共同舉辦「台北市萬華區莒光社會住宅」好厝邊活動，消防局、警察局及都發局等單位也於現場設攤，並與里民溫馨互動，在地雙園里里長，以及多位在地議員也都來共襄盛舉。

莒光社宅鄰近萬華火車站及捷運龍山寺站，周邊還有龍山寺商圈，生活機能極佳，上下班及往來民眾多，施工期間亦透過好厝邊會議傾聽當地里長與各方意見，地方意見提出緊鄰萬大路的公車站牌，因在行車道路上，使得民眾上下車危險，因此都發局也增設避車彎，並協助交通局將舊式候車站牌改為公車智慧型站牌，讓民眾不僅能更精準掌握公車到站時間，上下車更加安全。

都發局表示，社宅南北兩側特地留設綠帶人行空間，提供鄰里通行，且社宅一樓挑高穿廊空間，可供民眾休憩或作為遮雨空間；另外還有誠品生活時光進駐社宅，為在地增添人文氣息。

而為提升附近社區停車便利性，都發局說，社宅停車空間針對周圍里民享月票優惠，汽車每月4800元、在地里民每月3360元、周圍里則是每月3840元。除社宅地下停車場外，1到4樓將進駐托育、日照及輔助醫療服務單位，提升社宅周邊鄰里民眾生活品質。

都發局強調，社會住宅要成為社區的好鄰居、好厝邊，除硬體及基礎設施外，社宅周邊景觀、社區紋理、在地發展脈絡亦須併同考量，因此台北市政府推展「社宅社區好厝邊」專案，與鄰近里長、居民充分溝通，了解市民對改善市容景觀的想法，期待能滿足社宅周邊鄰里居民的生活需求。