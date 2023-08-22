最高檢察署22日於警政署召開「檢警調廉移高層首長選舉查察座談會」(最高檢提供)

最高檢察署22日於警政署召開「檢警調廉移高層首長選舉查察座談會」(最高檢提供)

最高檢察署22日於警政署召開「檢警調廉移高層首長選舉查察座談會」(最高檢提供)

因應2024年總統及立委選舉查察，最高檢察署22日於警政署召開「檢警調廉移高層首長選舉查察座談會」，檢察總長邢泰釗指示4大查察重點，包括嚴查選舉（網路）賭盤，依法羈押；追查境外勢力介入選舉金流；針對AI或深度偽造（Deepfake）溯源追查主嫌；積極提起當選無效之訴。

最高檢今邀集全國檢、警、調、廉、移民機關首長共150餘人，針對2024年選舉查察工作交換意見及情資。

法務部長蔡清祥在會中指示6大工作重點，1.組織面：以地檢署為選舉查察核心，由檢察長負責統合提早部署並迅速反應。2.法規面：選舉賭盤、深偽之規範及刑責加重均已完成修法。另選舉案件檢舉獎金均已大幅提高。3.查緝面：向上溯源，清查資金來源，追查幕後金主。

蔡清祥稱，另在4.科技面：善用各地檢署的科技偵查指揮中心及數位採證中心，進行有效偵查。5.訴訟面：積極蒐證適時提起當選無效之訴。6.宣傳面：「嚴辦就是最好的宣傳」。

檢察總長邢泰釗則要求檢、警、調、廉、移各機關應「行政中立」、「程序正義」、「妥適偵查」，並分析2024年選舉趨勢，包括選舉（網路）賭盤更加盛行、境外勢力介入選舉的方式更為隱密、利用AI生成或深度偽造（Deepfake）影音、圖片、文字妨害選舉公正性案件，勢必發生、傳統直接發放現金方式減少或改變成統包方式辦理，從「柱仔腳」的方式變成「柱仔頭」。

邢泰釗並指示2024年選舉查察4大重點：1.鼓勵檢舉選舉（網路）賭盤，迅速查辦，依法羈押。2.針對境外勢力介入選舉的非法金流的供應端加強查緝。3.生成式AI或深度偽造（Deepfake）須立即澄清，迅速下架，溯源追查主嫌。4.視具體事證，判斷個案是否提起當選無效之訴。