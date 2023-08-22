台南登革熱確診病例今天新增74例，累計達1855例，目前已有6區病例數破百，疫情熱區除了永康區（530例）、東區（496例）外，安南區急起直追，北區、南區也急遽竄升，且多里爆發超過10例的群聚感染。登防中心呼籲民眾務必要落實孳清，並杜絕空屋空地淪防疫破口。

台南今天新增74例，分別為安南區23例、東區18例、永康區及南區各11例，北區、中西區及仁德區各3例，安平區及歸仁區各1例。截至今天，永康區530例、東區496例、仁德區254例、安南區252例、北區106例、南區105例。

目前市區包括東區、安南區、北區、南區疫情都急遽升溫，反倒是這波疫情源頭的仁德區，當7月底全市病例才642例時，仁德就已飆到203例，但1個月來病例增加零星，目前還維持在2開頭。

台南市登革熱防治中心持續針對高風險里別、列管點、場館、市場、鐵道工程、建築工地等高風險場域進行登革熱專案稽查，8月14日至8月18日共稽查10場次，其中8場次皆發現陽性孳生源，共查獲127個積水容器，28個陽性容器，現場捕獲20隻成蚊，已立即開立舉發單，並嚴格要求管理人立即改善。

登防中心指出，近來稽查仍發現許多空屋、空地或積水地下室等場域，乏人管理外，加上近期時有強降雨，現場可見積水、孳生病媒蚊孑孓，籲請空屋、空地所有人或管理人務必善盡管理維護責任，定期巡查是否有積水情況並澈底落實孳清，以免雨後積水孳生病媒蚊，提高登革熱傳播風險，成為防疫破口。