由旺旺中時集團舉辦的2023「金威獎」秋季大賞，近日邀請北中南300 位素人進行盲飲評鑑，歷經一番激烈PK後，評比結果終於出爐，亞伯樂（Aberlour）12年、汀士頓（Deanston）12年、吉拉（Jura）12年三款威士忌都榜上有名，可說是素人盲飲評鑑的最大贏家。

「金威獎」素人盲飲評鑑三大天王，吉拉（Jura）12年威士忌。（金威獎提供）

「金威獎」素人盲飲評鑑三大天王，汀士頓（Deanston）12年威士忌。（金威獎提供)

「金威獎」素人盲飲評鑑三大天王，亞伯樂（Aberlour）12年威士忌。（金威獎提供)

有「威士忌金馬獎」之美譽的「金威獎」，日前邀請威士忌專家與名人組成「生活玩家評審團」進行威士忌盲飲評鑑，依據色澤、香氣、口感等感官刺激等條件，選出年度Top3酒款，分別為費特肯（Fettercairn）22年、百富（Balvenie）21年、鉑仕麥（Bushmills）21年。

緊接著登場的北中南三地300位素人盲飲評鑑，評鑑結果同樣令人期待，台北場選出的前三名為汀士頓12年、亞伯樂12年、波摩12年；台中場的前三名則是汀士頓12年、吉拉12年、亞伯樂12年；高雄場的前三名則是亞伯樂12年、吉拉12年、詩貝（SPEY）10年，雖然南北素人偏愛的口味略有差異，氣候溫差也可能會影響口感，但從中仍可歸納出一致的喜好，由亞伯樂12、吉拉12和汀士頓12三款威士忌勝出，由此也可見金威獎評鑑的公信力和客觀度，極具參考價值。

近日在北中南三地奔波、全程參與素人盲飲評鑑活動的賴偉峯指出，氣候溫差會影響口感，以波摩12年為例，香氣與後韻醇厚，北部人可能會喜歡，但是中南部氣候炎熱，當地民眾可能會比較偏愛口感清爽的威士忌，如詩貝10年雖然年份略低，卻能獲得高雄場民眾喜愛，在北中兩場也以些微差距飲恨，是極具潛力的酒款。

台灣威士忌龍頭麥卡倫本屆雖未能參加盲飲評鑑，仍大力支持金威獎活動，在三場素人盲測場次提供要價上萬元的「Rare Cask奢想2023」供民眾免費品飲，成為盲測活動的最大驚喜。麥卡倫品牌大使黃偉綸表示，麥卡倫以手工訂製雪莉桶聞名世界，2023年最新RARE CASK由釀酒師從20萬桶珍貴雪莉桶精選50桶調製而成，更加體現麥卡倫雪莉桶「奢想」的珍稀價值。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！