侯友宜(前中)許下「安定、安全、和平」三個願望，建構永無戰爭的兩岸。(于家麒攝)

侯友宜一行參訪水頭港旅運大樓，了解目前小三通狀況。(于家麒攝)

金門港務處也代表縣府致贈侯友宜紀念酒，並預祝「心想事成」。(于家麒攝)

侯友宜一行參訪水頭港旅運大樓，沿途遇到不少支持者要求合影，大喊凍蒜！(于家麒攝)

侯友宜一行視察金門大橋，也期盼「金廈大橋」能在國安無虞的前提下推動。(于家麒攝)

侯友宜一行於傍晚時前往烈嶼雙口沙灘，在前金門縣長楊鎮浯(右一)介紹下眺望對岸，期盼兩岸之間都能永保和平。(于家麒攝)

侯友宜與立委陳玉珍在烈嶼雙口沙灘遠眺廈門，形成另類「海誓山盟」景象。(于家麒攝)

侯友宜一行前往烈嶼品嚐當地古早味芋頭冰品，忍不住食指大動、大快朵頤一番。(于家麒攝)

國民黨總統參選人侯友宜一行今(22)日飛抵金門參加八二三砲戰65周年相關紀念活動，在北山古洋樓舉行「政策記者會」後，特別前往和平紀念園區敲響和平鐘，侯友宜說，他在敲響和平鐘時許下三個願望，分別為「台海安定、金門發展」、「台灣安全、人民安心」、「兩岸和平、永無戰爭」，大家一起努力，建構永無戰爭的兩岸。隨後侯一行也至水頭港旅運大樓及金門大橋參訪，並至小金門遠眺廈門、品嘗特色芋頭冰品。

侯友宜表示，和平鐘是由兩岸的砲彈所組成，這個意義就是希望和平，也是兩岸必須追求的目標。65年前的八二三砲戰，共軍對金門的各島，總共投射了47萬發的砲彈，造成軍民慘重的傷亡，但在烽火歲月當中，金門仍展現了無比堅韌的精神，以及強烈的愛國意志。所有軍民將士的犧牲奉獻，永遠在我們的心裏，代表著中華民國最重要歷史的一段，不能忘記。

侯友宜指出，金門跟所有在地居民所經歷的一切，凸顯了和平的可貴，告訴大家必須時時刻刻記得，戰爭所帶來的傷痛和教訓。我們一方面要感謝金門軍民捍衛了中華民國，作為兩岸屏障的第一線，同時也要向國人宣示，會堅定守護這塊土地和人民，讓金門和中華民國遠離戰爭的恐懼。

侯友宜說，國民黨曾經帶領中華民國全體的官兵犧牲生命、捍衛台灣，也曾經推動三通，以和平守護台灣，國民黨是最有能力和經驗領導國家，讓人民安居樂業。侯友宜並強調，若當選總統，絕對有能力、有信心，更有責任，恢復兩岸溝通跟交流，讓金門不再動盪、兩岸沒有戰爭。

侯友宜隨後也與立委陳玉珍、陳雪生、前金門縣長楊鎮浯參訪水頭港旅運大樓，了解目前小三通狀況，並於視察金門大橋後，在傍晚前往烈嶼雙口沙灘，與眾人一同漫步沙灘、眺望對岸，期盼兩岸之間都能永保和平，戰火不會再來；接著前往品嚐當地古早味芋頭冰品，看到滿滿一大盤綿密的小金門芋頭冰端上桌，侯友宜忍不住食指大動、大快朵頤一番，品嘗後稱讚不已；老闆看到侯友宜的到來，也開心地請他簽名、合照紀念。