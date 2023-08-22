國民黨台北市議員徐巧芯近日狠批，酸民進黨立委賴品妤反服貿，但其父賴勁麟擔任「社團法人台灣服務業發展協會」創會理事長，卻致力推廣服貿。有民進黨黨內人士19日反嗆，批徐毫無查證造謠抹黑，甚至連邏輯都不要，為自己的政治利益任意抹黑丶抹紅，阻礙台灣產業發展。粉專「不演了新聞台」揶揄綠營對服貿立場反覆，直酸「護駕！重啟服貿！」徐巧芯更傻眼直呼「說個笑話：國民黨抹紅民進黨」，笑翻網友。

根據《三立新聞網》報導，針對徐巧芯稱賴品妤一向抗中保台、逢中必反，以反服貿賺政治紅利，但其父發起的協會卻在賺大陸錢，質疑這種包牌策略是不是太貪心、太雙標、太虛偽了呢？有民進黨人士對此痛批，徐又是毫無查證的造謠抹黑，甚至連邏輯都不要，把民眾當作毫無思考能力者。他強調，台灣服務業開拓海外不易，怎還會有政治人物為自己的政治利益，任意抹黑丶抹紅，阻礙台灣產業發展呢？

不演了新聞台今(22日)轉發此則新聞，大酸「護駕！護駕！重啟服貿！重啟服貿！」徐巧芯則留言直呼「說個笑話：國民黨抹紅民進黨！」

網友笑回「民進黨的邏輯，除了雙標也沒其他了」、「當初反服貿運動，民進黨再次證實只為奪權運動而已」、「嘴巴講著不屑賺紅錢，搞到最後還是想盡辦法從中獲利」、「反中是工作，親中是生活」、「民進黨人士出來，等於背書確認有此事，也勸徐不要阻撓...」。