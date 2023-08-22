台中市政府文化局副局長曾能汀（右2）拜會「合和藝苑」及藝師林吳素霞 (左2)。（台中市文化局提供／陳淑芬台中傳真）

第34屆傳藝金曲獎入圍名單出爐，文化局副局長曾能汀今天表示，日前拜訪入圍的南管戲曲藝師林吳素霞、「合和藝苑」及中市傑出演藝團隊「台中室內合唱團」等團體，恭喜獲入圍，並感謝深耕與推廣藝術文化的貢獻，對台中藝文界的鼓舞。

林吳素霞致力南管教學傳承，創立「合和藝苑」，以《南管七大枝頭排門頭系列》專輯入圍最佳傳統音樂專輯獎、最佳專輯製作人等2項獎項；台中室內合唱團作品《人生七章》，入圍最佳藝術專輯、最佳作曲、最佳作詞、最佳製作及最佳演唱等5項獎項。

曾能汀表示，林吳素霞的祖父及父親皆為南管音樂名師，自幼受家學薰陶，保存及推動南管不遺餘力，1993年創立「合和藝苑」，曾榮獲教育部第四屆民族藝術薪傳獎。台中室內合唱團成立於2002年，現為中山堂駐館藝術團隊，曾獲國藝會2020 Taiwan Top演藝團隊、2019日本寶塚國際室內合唱大賽雙料冠軍及中市表演藝術金藝獎。

林吳素霞藝師表示，入圍專輯由北、中、南的5個館閣－沙鹿合和藝苑、台南南聲社、鹿港聚英社、台北和鳴南樂社、台北華聲社共同參與唱奏，期望入圍讓更多人認識、喜愛傳統音樂。

台中室內合唱團藝術總監楊宜真表示，《人生七章》專輯源於台灣歌謠詩人陳維斌，將於10月15日在中山堂舉辦沙龍音樂會，歡迎民眾來體驗台文詩歌合唱藝術之美。

文化局指出，台中演藝團體在各大賽事屢獲佳績，「台中藝術家室內合唱團」日前參與由台北愛樂文教基金會舉辦的「台北國際合唱大賽」，獲得聖樂組及當代音樂組金獎。