近日「杜蘇芮」、「卡努」颱風帶來西南氣流加上低壓帶影響，造成劇烈雨勢。新北市政府水利局2019年起成立偵水志工隊，出動超過500人次，巡視勘查容易積淹水的地區。隊長邱江永表示，五股地區時雨量超過40毫米就會淹水，只要豪大雨超過20分鐘沒停，志工就會出動，保障居民生命財產安全。

志工的即時通報是掌握第一手訊息及降低災損的重要關鍵，瑞芳區小隊長柯瑞和說，身為里長平時就在里內維護環境，和志工一起巡查。八里志工說，巡查工作就當運動散步一樣，走走看看、拍拍照片，看到水溝格柵上有樹葉垃圾，就地清除。

水利局長宋德仁表示，2019年起全國首創成立偵水志工隊，由各區志工隊協助在發布豪大雨預報時迅速就近至當地易積淹水地點進行預防性巡查、簡易排除道路側溝或洩水孔遭垃圾、雜物等堵塞情形。宋德仁說，面對全球暖化、氣候驟變，凝聚全民自主防災意識已經是重要課題，公私協力更能有效強化防災、防汛應變能力

另外，豪大雨期間接獲積淹水通報也可以簡易調查積淹水原因，加速排解水患問題。目前已成立汐止、瑞芳、新店、林口、樹林、土城、三峽、五股、蘆洲、板橋、鶯歌、金山、三芝、石門、永和、淡水、萬里、三重、八里、中和及泰山等21區志工隊，超過600位志工加入。