金門皇家酒廠推出以烈嶼「勝利門」旁巨型八吋榴砲彈為造型的陳年窖藏和平藝品酒。(圖／金門皇家酒廠提供)

明天就是八二三砲戰勝利65周年紀念日，金門皇家酒廠搶搭熱潮，推出以烈嶼「勝利門」旁巨型八吋榴砲彈為造型的陳年窖藏和平藝品酒，外盒包裝亦以較具現代化的方式體現戰地軍旅精神，以紀念當年砲戰時國軍英勇反擊獲得最終勝利的光榮勝戰，非常值得軍事迷及愛好藏酒者收藏

1958年8月23日，震驚世界的「八二三砲戰」於當日傍晚打響，中共集中各型火砲近350門，瘋狂的向金門猛烈射擊，兩個小時內連續發射了57500餘發砲彈，幸賴我國軍英勇反擊後迫使協議為「單打雙不打」，直到1978年正式宣告砲戰時代結束，合計敵軍發射了各式砲彈達47萬4910發，創下全世界落彈密度最高的紀錄。金門經此砲戰洗禮，堅如固壘、屹立不搖，也保障了台海的和平發展。

金門皇家酒廠表示，值此八二三炮戰65周年紀念及和平無價的訴求，特別設計推出「浴火重生．和平固壘」-勝利門和平藝品酒，期望除能喚醒國人了解過去的戰爭的無情及和平無價的可貴，也提供此藝品等級的陳年窖藏產品，供軍事迷及好品酒者、藏酒者收藏賞玩。

金門皇家酒廠指出，此產品的設計與包裝主要以烈嶼「勝利門」為元素，採八二三砲戰致勝關鍵武器八吋榴砲彈為瓶身造型，設計有環狀的鋼製彈帶配置，彈頭鍍金閃亮光輝，豎立在12星芒的徽章上，圖案色調為海濤青天藍也具有和平寓意，再罐裝500ML陳年窖藏酒基為其呈現產品價值。

在外盒的設計上亦以較具現代化的方式呈現，用具有軍事色彩的淺綠色系列及國家軍事意象的國徽背景，以榴炮彈及勝利門的拱門圖形，呈現在激烈戰役後，獲得的一切平靜清明，喚醒大家努力堅持，才有勝利和平的成果，整體的設計簡約莊嚴，又不失勝利和平的喜悅，絕對是一款軍旅愛好者必收藏採購之紀念品。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！