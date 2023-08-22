國外最新的研究發現。每日攝取1份（30克）堅果類食物，可以降低憂鬱風險。研究人員表示，目前還不確定這之間聯繫的原因，不過，其他專家推測堅果含有特定營養素，可能有助於支持心理健康。包含Omega-3、色氨酸（Tryptophan）、酚酸（Phenolic acids）以及維生素E和鎂。

據《健康線上》（Healthline）21日報導，每天食用1份堅果有助於防止憂鬱症。根據新的研究，每天攝取一份堅果（30 克）與憂鬱風險降低 17% 相關。少量的堅果，即30克的堅果，大約相當於：10顆胡桃、20顆杏仁、30顆開心果或者15顆腰果，這項研究成果目前發表於《臨床營養學》（Clinical Nutrition）期刊上。

研究人員檢查了來自英國生物銀行隊列（UK Biobank cohort）的數據，這是一個醫療和生活方式記錄的在線數據庫。2007年至2020年間超過1萬3500名，年齡在37到73歲之間的資料。研究中每天食用1份堅果的人在大約5年後的隨訪中罹患憂鬱症的可能性較小。研究結果並沒有清楚地表明為什麼堅果導致這樣好的結果。 然而，研究人員和專家推測堅果中的某些營養素發揮了作用。

國家健康照護聯盟（NCHC）營養師科斯塔（Kelsey Costa）表示，核桃富含Omega-3，在研究憂鬱症時引起了人們的極大興趣。Omega-3是大腦功能和發育不可或缺的一部分，具有抗炎和抗氧化作用，可能會降低憂鬱風險。

「通過影響情緒調節神經遞質（如血清素和多巴胺）的產生和表現，經常食用富含Omega-3的核桃可能有助於改善情緒並減少憂鬱症狀，」

核桃富含Omega-3，在研究憂鬱症時引起了人們的極大興趣。（示意圖 Shutter Stock）

腰果因其色氨酸（Tryptophan）含量高而具有緩解憂鬱症狀的潛力，備受關注。研究表明，和Omega-3類似，色氨酸對於神經炎症、慢性壓力和腸道微生物群失調都有正面影響。

杏仁則富含酚酸（Phenolic acids），近期的研究也表明有抗憂鬱的效果。至於其他堅果類富含的營養，維素E有助於保護腦細胞免受氧化反應刺激；鎂，本身神經遞質功能中發揮作用，並有助於調節情緒的礦物質。單不飽和脂肪和多不飽和脂肪，健康的脂肪來源，對於維持腦細胞結構完整性和支持神經元之間的溝通至關重要。

腰果因其色氨酸（Tryptophan）含量高而具有緩解憂鬱症狀的潛力。（示意圖 Shutter Stock）