『合集』刀郎 - 新专《山歌寥哉》11首

因一首《羅刹海市》再次引爆熱潮的中國實力派歌手刀郎，最近正式入駐抖音平台，雖然未大張旗鼓宣傳，但短短5天之內粉絲仍暴增500餘萬，粉絲上漲速度無人能及，創下抖音紛絲暴漲的記錄。

據《快科技》報導，大陸歌手刀郎於8月16日正式入駐抖音平台，但並未大張旗鼓地宣傳，這和他的新專輯《山歌寥哉》最初問世方式可說是同樣低調。不過，《山歌寥哉》問世後，不出10天就火遍華人圈，播放量超過300萬。刀郎新專輯最熱門的歌曲《羅刹海市》是新專輯的熱點，長期霸佔了QQ音樂新歌榜、熱歌榜、流行指數榜、騰訊音樂榜等榜單的首位。

報導說，刀郎的抖音帳號沒有更新任何一條短視頻，僅有「原創音樂人」黃V標籤。IP位址顯示為「江蘇」，年齡「52」，目前帳號仍0贊0關注，頭像使用一張黑白兒童照片。

據大陸百度百科資料顯示，刀郎本名羅林，1971年6月22日出生於中國四川省內江市資中縣，大陸內地流行樂男歌手、詞曲作者、音樂人。其代表作品包括：《2002年的第一場雪》、《情人》、《衝動的懲罰》、《愛是你我》、《黃玫瑰》、《西海情歌》、《披著羊皮的狼》、《喀什噶爾胡楊》、《永遠的兄弟》、《新阿瓦爾古麗》、《手心裡的溫柔》、《羅刹海市》等。