「買車也要看評比幾顆星？」、「歐美流行的微型屋在台灣行得通？」、「台灣要加入遠在天邊的北極理事會？」、「憂鬱症成因與大腦關聯」，這些熱門新聞議題背後有什麼故事？公視推出解釋性新聞網路節目《Issues Box特派員來開箱》，透過兩位不同世代的主持人廷宇與丹尼進行對話，在世代差異帶來的火花中分享新觀點給大家，更要讓大家秒懂與理解新聞標題背後的魔鬼細節又是什麼！

公視新聞部致力數位轉型，《Issues Box特派員來開箱》是由新聞部資深的雜誌型節目《獨立特派員》團隊獻給年輕世代的最新力作；《Issues Box特派員來開箱》製作人陳廷宇說，「我們團隊的宗旨是：Issues Box特派員來開箱，專治新聞厭食症！」

陳廷宇表示，節目名稱其實就包含新節目的所有元素，許多產品的開箱文在網路上特別受到歡迎，為什麼新聞議題不能以創新的方式開箱給大家看？因此，她挑選過去《獨立特派員》最受觀眾關注且持續在發展中的議題，用6分鐘問與答的影片，以及6分鐘世代對談的方式呈現，陳廷宇說「要讓大家看清楚，幫大家說明白！」。

《Issues Box特派員來開箱》透過AI時代語彙，強調輕薄短小、視覺風格清新，並在網路首播，融合《獨立特派員》長年累積的巨量資訊，和資深記者的獨特觀點，透過視覺化圖表、資訊動畫，用超高濃度，滿滿的知識含金量，在15分鐘內幫大家畫重點、找關鍵字。陳廷宇說，「就是把複雜的議題簡單講，將世代的差異輕鬆聊」。

節目中有兩位主持人，分別是資深特派員陳廷宇和青年特派員丹尼，由於兩人世代的差異，在對話及溝通中也擦出不少火花，陳廷宇笑稱「有時世代對話甚至幾乎變成世代交火！」她舉例，談到銀髮住宅的時候，丹尼竟大膽的說，「廷宇姐，你和我爸媽應該是最後一個有養兒防老觀念的世代！」這番話讓資深的廷宇也不甘示弱回答，「不然你想棄養你父母嗎？你有跟他們談過未來的養老照顧問題嗎？」兩人一來一往煙硝四射，卻也凸顯不同世代所面臨不同挑戰。