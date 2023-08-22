台中捷運綠線從2021年4月正式營運，至今已2年多，市府認為中捷搭乘情況漸入佳境，但審計部台中審計處提出的審核報告認為，中捷綠線資本額30億元，目前為止累計虧損金額已達20億多，高達資本額的7成，且中捷公司不僅票箱收入不足，土地開發效益也未實現，「恐不利軌道建設永續發展」。

台中捷運公司回應指出，審計處指的虧損20億元是從2017年開始計算，非營運2年的虧損金額；目前台中捷運僅單一一條路線，在路網未形成前帳面虧損是軌道同業同樣面臨的挑戰，公司努力開源節流，去年虧損預算數較實際決算虧損金額減損達1億4000萬。

台中市府推動軌道運輸路網，除已通車的綠線，目前綠線延伸線的可行性研究、捷運藍線綜合規畫都還在行政院審議，另橘線及屯區捷運的可行性研究也仍在交通部審查，但審計處調查發現，中捷綠線2021年運量僅418萬人次，隔年攀升至932萬；而截至去年底，綠線虧損金額已達20億8680萬，是其資本額的69.56％。

審計處認為，營運2年的綠線運量、票箱收入都不足，導致嚴重虧損，且中捷公司土地開發效益尚未實現，依照目前台中持續爭取藍線等建設經費的情況來看，市府應檢討同時推動多項軌道建設的自償性經費負擔能力，並規畫出推動的優先順利，否則將不利軌道建設永續發展。

台中市議會國民黨團書記長黃馨慧表示，中捷綠線每年虧損6億元，想要降低台中捷運虧損現況，首先還是要靠活化捷運綠線場站、增加商業展售業務；另也應布建捷運網絡，包括在各捷運站點增加公車站、停車場與Ubike據點，強化民眾搭乘捷運意願。

市議員周永鴻則呼籲，市府應針對3方面加速進行，分別為加速捷運的布設，尤其在捷運藍線部分，應加速完備綜合規畫報告；其次則應加速完成大眾運輸路網，藉由公車及UBike的設置提升捷運使用率；此外，中捷公司也應檢討其營運計畫。

中捷公司強調，今年疫情趨緩後，綠線運量已明顯成長，且7月上路的公共運輸定期票也確實帶動運量攀升，近年也推出捷粉回饋方案提升運量、增設太陽能發電設備挹注收入、撙節人事費用等，未來將持續提升營運治理及經營績效，並藉由多元行銷方案提升運量與增加本業收入、擴張附屬事業收入。