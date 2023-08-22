女星李妍憬（原名李妍瑾）去年10月和AV導演圤智雨高調認愛，不過感情僅維持一個月就畫下句點，分手時男方還發長文爆料女方私下脫序行徑，分手過程不是很愉快；今（22）日正逢七夕，她公布有新戀情，男方身分和相識過程都曝光。

李妍憬今（22）日發文寫下「這份感情本來想先藏好，畢竟公開的下場就是不被看好，希望這次大家能祝福，由於我的他不是公眾人物，我並不想影響到他，並表示男友在七夕發了一篇認識自己過程的PO文」，而她看完後也分享在自己的社群上。

男方表示，10多年前看到李妍憬只覺得她是漂亮的傻大姐明星，第二次接觸後幾人吃飯，李妍憬不讓男方買單，認為是面子問題，但其實聚會地點是男方的店，隔天看到他還從車上探出身體揮手叫他。

在2017年李妍憬曾來電拜託男方關心一位友人，當時李妍憬身處風波中，義氣舉動讓男方印象深刻，後來久久才吃飯唱歌一次，李妍憬突然說要求贊助，搞清楚後才知道是為基金會募款，她是愛心大使，「叫我贊助遊民跟獨居老人，劈哩啪啦講了一大套做善事，有福報，積陰德，巴拉巴拉的歌功頌德，天花亂墜 、緊接著又是什麼愛心路跑、毛巾送溫暖⋯⋯原來是本答應贊助的廠商不提供，後來才知道她是一通一通電話打給陌生企業要贊助，真的很敢也覺得是個善良的人」，雖然接觸越來越多，但當時男方對她沒有想法，是認識越深才開始懂她。

最後男友甜蜜告白：「我拘謹了半輩子，到處跟妳一起歡笑一起鬧一起糗，凡事都有第一次，那就讓他開始吧！我可能現在覺得是場夢，但現在有種築夢踏實的Feel ，未來比過去還要短，所以要珍惜未來妳我的每一天」。