今(22)日適逢一年一度的七夕情人節，不少網友以及明星網紅紛紛在社群上曬出與對象的甜蜜照片放閃，羨煞不少觀看者，而男星徐乃麟也不例外，趁著這個日子在社群上曬出幾張「扮裝」照片，與愛妻汪家璉笑容滿面的模樣吸引不少網友前來朝聖。

知名主持人徐乃麟1989年與空姐汪家璉結婚，婚後育有2子1女，其大兒子徐新洋也追隨父親的腳步踏入演藝圈中，一家人的生活十分幸福美滿。此外，徐乃麟在工作之餘，也時不時的在社群上曬出與家人的生活大小事，更多次分享與愛妻的甜蜜日常。

今日適逢七夕情人節，徐乃麟十分應景的在社群上發文，寫下：「老婆，今天是情人節，我來放閃一下。不一樣的七夕，祝老婆、祝大家情人節快樂。」等字句，並曬出兩張照片，只見畫面中，徐乃麟與汪家璉雙雙換上學生制服以及機長、空姐的服裝，看似再重溫過往的點點滴滴，而鏡頭前的兩人也露出十分燦爛的笑顏，展現出鶼鰈情深的模樣。

貼文PO出後，吸引不少網友爭相前來留下祝福，表示：「祝情人節快樂，好帥的機長空姐」、「郎才女貌。」事實上，徐乃麟是演藝圈著名愛家好男人，也相當寵妻，過去還在戀愛時，就因為女方介意吻戲，而從戲劇圈轉往主持界發展，婚後更因為妻兒定居加拿大，他開啟9年「飛機通勤」模式兩地跑，而他只要錄影結束，就會趕回家與家人相聚，十分重視與家人相處的時光。