中美洲議會日前通過決議，取消台灣立法院「常駐觀察員」地位，接納中國大陸全國人大成為議會常駐觀察員。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天（22日）發布答記者問稱，陸方對此表示贊賞，民進黨當局企圖「倚外謀獨」注定失敗。

2021年底與我國斷交的尼加拉瓜，日前提案撤銷我在中美洲議會的永久觀察員資格。中美洲議會（PARLACEN）於當地時間8月21日上午，強行通過尼加拉瓜黨團提出的「排我納中」案，我外交部22日對此表達嚴正抗議，為維護國家主權及尊嚴，決定自即日起正式退出中美洲議會。

朱鳳蓮表示，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分。一個中國原則是國際社會普遍共識，是人心所向、大勢所趨。對於中美洲議會作出的正確決定，我們表示贊賞。事實再次證明，民進黨當局企圖「倚外謀獨」注定失敗。

大陸全國人大外事委員會發言人就中美洲議會涉台議案發表談話

據新華社報導，8月22日，大陸全國人大外事委員會發言人許東表示，中美洲議會通過關於取消台灣立法院「常駐觀察員」地位、接納中國全國人大成為議會常駐觀察員兩項動議，是順應歷史發展大勢和時代進步潮流的正確選擇。中方對此表示高度贊賞。

發言人指出，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。《開羅宣言》、《波茨坦公告》、聯合國大會第2758號決議都明確了中國對台灣的主權。台灣除了作為中國的一部分，沒有其他國際法地位，無權加入只有主權國家能夠加入的國際組織。

發言人表示，中美洲議會此次在涉台議題上的行動，充分說明堅持一個中國原則是國際大義、人心所向、大勢所趨，充分反映出國際社會普遍堅持一個中國原則的格局不可撼動、不容挑戰，再次證明任何製造「兩個中國」「一中一台」的圖謀都絕不會得逞。

發言人強調，中方願在一個中國原則基礎上，與中美洲議會建立和加強友好交流合作關係，並進一步發展同中美洲有關國家議會的交流合作，為推動雙邊關係發展、更好造福雙方人民作出新的貢獻。

陸外交部：願在一個中國原則基礎上 同中美洲議會發展友好合作關係

大陸外交部發言人汪文斌主持今天（22日）舉行的例行記者會。有記者問：當地時間8月21日，中美洲議會全會通過取消台灣立法院「常駐觀察員」地位、接納中國全國人大成為常駐觀察員的決議，請問中方對此有何評論？中方是否考慮成為該議會常駐觀察員？

汪文斌表示，中方歡迎並高度贊賞中美洲議會通過取消台灣立法院「常駐觀察員」地位、接納中國全國人大成為常駐觀察員的決議。這又一次充分說明堅持一個中國原則是不可阻擋的時代潮流，是人心所向、大勢所趨。中方願在一個中國原則基礎上，同中美洲議會發展友好合作關係。