已故華語樂壇天后李玟，2022年曾任大陸音樂選秀節目《中國好聲音》導師，近期隨著生前控訴賽制不公的錄音曝光，引發外界群情激憤，包括王澤鵬、楊培安在內多名演藝圈人士出面聲援。對此，大陸男歌手海鳴威今（22日）也不指名透露「最黑就是兩姊妹，一個製作人一個導師，不簽約就別想晉級」。此話一出，網友猜測他指涉的就是那英和那辛。

2006年在大陸歌唱競賽節目《夢想中國》奪得亞軍，後又憑藉一曲〈老人與海〉爆紅的海鳴威，凌晨在微博發文寫下，「最黑就是兩姐妹，一個製作人一個導師，不簽約就別想晉級，下面選角小導演問選手一個轉身收幾十萬的不計其數。」他還強調，「我特別氣憤，因為我也是選秀出身，我太能了解選手的心情了。」

此文一出引來網友猜測，海鳴威指涉的就是那英和那辛，但也有人懷疑他的指控沒有實質證據，且有蹭熱度之嫌，說詞不應採信。接著他幾個小時後便刪除貼文，發布一張戴著墨鏡打鼓的照片，表示「和諧社會，大家七夕快樂」，先前言論卻仍引起不小討論。

海鳴威的一番說詞引起網友猜測，指涉的就是那英和那辛。（圖／翻攝自微博）

由於《中國好聲音》遭指操控賽制、不尊重學員和導師的風波越演越烈，曾任數屆導師的那英也被爆出利用個人喜好，2014年組內PK階段表示「對不起周深，我喜歡李維」，淘汰當今活躍於歌壇的周深；2013年要求姚貝娜臨時更改歌曲，挑戰高難度的〈All By Myself〉，致使表演失常不敵萱萱（戴瀠萱），無緣組內冠軍。

針對上述指控，那英目前並未回應，而是請辭原本9月17日訂定在春浪音樂季的演出，理由則是身體欠佳。

那英退出春浪音樂季的演出，理由則是身體欠佳。（圖／翻攝自微博／春浪音樂節）

此外，2012年參加第一季《中國好聲音》的學員徐海星，也在聽完李玟控訴節目組大搞黑幕、疑似遭到報復的錄音之後，怒批製作單位「不僅欺負選手，還對導師下手」。同時，徐海星指出，當年她在洽談合約期間，曾被藝人總監葛亮放話「要是不簽約的話，接下來你們就等著看會發生什麼吧，海星這輩子從今天就毀了」，那辛也有在場。

那辛聲明。（圖／翻攝自微博

不過，此番說詞不久就遭那辛駁斥，除了直指根本不認識徐海星，還嗆對方「想像力豐富，故事編得很吸睛」，澄清自己的能力還不足以做那種事，也不能做，「我不是燦星老闆，也早已離開夢想強音，那只是我的一段重要工作經歷。」