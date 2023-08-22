近期兩岸局勢詭譎，國立台灣大學政治學系教授張登及示警，現在遠比1996年的台海飛彈危機更危險，也更接近雙方發生意外、軍事衝突的危險時刻，我們不能掉以輕心。

張登及22日出席「當前中共內外政經情勢論壇」時表示，美國的對中政策，從川普時期的極限施壓，至今轉為後全球化時代的「升級版圍堵」，且有圍堵擴大化趨勢，美中關係在安全、經濟、貿易到文教、社會等「全領域」都逐漸「武器化」。

張登及分析，與此同時，面對大陸尋求突破圍堵，美國正在加固印太戰略，將過去的雙邊輻軸架構轉向「類北約多邊同盟」，且目前確實看到雛形，包括日本、韓國、菲律賓、澳洲都在向美國靠近，朝向多邊的準同盟化發展。

然而，升級版圍堵並未讓中美關係變成自由落體，張登及指出，短期內美中仍有戰術交集，雙方的系列對話意在向國際社會顯示，彼此有意願防控對抗升高為軍事衝突。美方在升級版的施壓圍堵中，可能是在台灣選前加固護欄。然而，美中激烈競爭只是表面降溫，在地緣政治與發展模式的競爭仍是暗潮洶湧，甚至可能因「意外事件」而觸發衝突。

張登及表示，由於中美深刻的「戰略互疑」，雙方關係仍在對抗軸線上下探，突發危機導致嚴重衝突的風險不能低估。他示警，現在遠比1996年的台海飛彈危機更危險，也更接近雙方發生意外危險、軍事衝突的危險時刻，不能掉以輕心。

淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山則說，近期大陸對台動作頻頻，甚至有分析稱大陸要「介選」。對此他分析，無論台灣明年由誰勝選，大陸都會按照自己的規律來行事；其次是中美關係，這次的軍事動作完全是針對美國、經濟行動則針對台灣；最後是大陸內部因素，尤其是經濟狀況不佳、「三頭馬車」出現問題，這與陸方最近談及兩岸經濟合作架構協議（ECFA）是否有關係，值得關注。