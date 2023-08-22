女星大S（徐熙媛）與汪小菲2021年結束婚姻關係後，這兩年數度隔空開戰，近日汪小菲更因為被控告涉嫌洩漏個資，飛來台灣出庭。不過，汪小菲來台後正好有機會陪孩子，昨（21）日他與母親張蘭視訊時，除了兒女跟奶奶打招呼，也罕見提及大S，曝光在離婚後他如何稱呼大S。

汪小菲雖然因為官司來台灣，但從他昨日與張蘭視訊直播畫面，發現他正好能多陪伴放暑假的孩子，據悉，他似乎每個星期都能與孩子們相處；在視訊時，汪小菲也不忘讓正在玩水的女兒向奶奶打招呼，女兒聽話地說，「我奶奶好」，讓張蘭立刻笑開了花。

汪小菲與張蘭視訊罕見提到大S，也意外曝光他離婚後如何稱呼大S。（圖／摘自微博）

而汪小菲也跟張蘭報告孩子們的近況，難得心平氣和地提到大S，他說本來有替孩子們報名補習班，但心想難得放暑假，如果還要補習就跟上學沒太大區別，「報了以後，我跟他媽商量一下給他取消了」，有共識讓孩子們享受假期。在汪小菲與張蘭對話中，意外曝光他離婚後是稱呼大S「孩子媽」，也間接看出他們並非外界形容的關係交惡。

大S與汪小菲離婚後，兩人繼續共同扶養孩子，但2023年8月8日大S工作室正式向汪小菲和張蘭母子提告，因為他們從2022年起多次透過直播對她進行侮辱毀謗。