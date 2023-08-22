南投男子李鴻淵去年7月持槍到康建生技公司，槍殺「牛樟芝之父」老董賴敏男等5人，造成4死1傷悲劇，一審被判死刑。台中高分院今天開庭，李對殺人、妨害自由均「認罪」，並哽咽表示，在康建生技被霸凌、欺負；被害人委任律師則表示，家破人亡的是賴敏男一家。

李鴻淵在2014年間因職場糾紛康建生技公司離職，去年7月14日持槍到公司以行刑式手法槍殺賴敏男等5人，賴經搶救挽回一命，其他4死慘劇。一審依殺人罪及殺人未遂罪判處死刑，褫奪公權終身；二審今天下午在台中高分院開庭審理。

李鴻淵對於殺人及妨害自由等罪行都認罪，委任律師認為一審未審酌有無改過遷善的可能，並提出李在犯案前寫給妻子的信件作為新證據，信中提到「我走我的路，不用你管」、「我做什麼我自己承擔」等語，提及夫妻之間關係，可涉及未來量刑參考，並聲請傳喚李妻作證。

法官詢問李犯案時想法，李哽咽表示，他在康建生技被霸凌、欺負，才在多年後犯案。被害人委任律師則指出，李還一再強調被賴加害到家破人亡，但實際上家破人亡的是賴敏男一家，他目前仍在安養院，且狀況不佳，希望法院速審速結。