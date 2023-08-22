行政院長陳建仁頒獎表揚選舉查察特殊貢獻人員及單位(最高檢提供)

行政院長陳建仁頒獎表揚選舉查察特殊貢獻人員及單位(最高檢提供)

行政院長陳建仁頒獎表揚選舉查察特殊貢獻人員及單位(最高檢提供)

行政院長陳建仁頒獎表揚選舉查察特殊貢獻人員及單位(最高檢提供)

行政院長陳建仁頒獎表揚選舉查察特殊貢獻人員及單位(最高檢提供)

行政院長陳建仁頒獎表揚選舉查察特殊貢獻人員及單位(最高檢提供)

行政院長陳建仁頒獎表揚選舉查察特殊貢獻人員及單位(最高檢提供)

針對2024年大選，行政院長陳建仁22日表示，近年境外勢力透過各種管道挹注資金到國內，影響特定政黨或特定候選人選情，要求檢警調廉及移民機關須全力阻絕，並強化偵查能力，嚴查嚴辦假訊息干擾選舉。

最高檢察署22日於內政部警政署召開「2024年檢警調廉移高層首長選舉查察座談會」，檢察總長邢泰釗、警政署署長黃明昭、調查局局長王俊力、廉政署署長莊榮松署長、移民署署長鐘景琨及全國檢、警、調、廉、移各機關首長共150餘人與會。

行政院長陳建仁在會中要求各單位首長，須阻絕境外勢力及資金介入選舉、杜絕假訊息干擾、查察賄選、斷絕賭盤、防止暴力、嚴密維安。

另陳建仁並頒獎表揚選舉查察特殊貢獻人員及單位，包括台北地檢署檢察官林達、台北地檢署主任檢察官黃育仁、士林地檢署主任檢察官張志明、新北地檢署檢察官吳秉林、調查局科長詹信章、調查官林季誼、林芳怡、新北市民政局政風室專員何卿華、移民署台北市專勤隊助理員蔡奇璋、彰化縣專勤隊科員潘琳燕、高雄市專勤隊科員陳裕元、高雄市警察局、新竹市警察局、屏東縣警察局、新竹市政風處、嘉義縣政風處。