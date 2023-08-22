中華東亞青運男子足球代表隊楊晨穎（前），表現亮眼踢進2球。（體育署提供）

在蒙古烏蘭巴托東亞青年運動會奮戰的中華隊小將，22日再傳捷報，男足隊最終戰8比0大勝香港，本屆賽事3戰全勝勇奪金牌，截至22日下午3點止，本屆東亞青運中華隊累計已獲10金10銀20銅。

中華東亞青運男足代表隊22日對戰香港全場掌握大部分攻勢，進攻相當積極，8顆進球中楊朝景、楊晨穎、葉境均3名球員分別踢進2球，陳冠霖踢進1球，加上對手烏龍進球1球。

總統蔡英文得知東亞青運中華男足隊奪金捷報後，旋即拍發賀電恭賀選手的優異表現，同時也期許年輕小將們以此為契機，繼續朝足球夢想殿堂前進。

教育部體育署表示，為積極備戰本屆東亞青運，今年初即著手規劃並輔導各單項協會研擬選訓賽實施計畫，遴選年輕資優選手，列入今年度培育優秀或具潛力運動選手計畫、年度工作計畫中實施培訓工作，以提升培訓成效。此外，東亞青運的培訓及參賽也是國家儲訓青年選手養成的重要階段，期讓青年選手能經歷東亞青運階段的洗禮，累積國際綜合性賽會的參賽經驗後，進而為面對更高層級的競爭做好準備，持續朝向亞運及奧運目標努力，為我國爭取更好的成績。