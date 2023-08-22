近年中南部因綠能掛帥，蓋了不少太陽能板。但據《TVBS新聞網》報導指出，高雄興達港在一年多前，將閒置公有停車場委外能源公司經營，規畫92個停車格位，再架設太陽能板，想創造雙贏局面。只是太陽能板運作了，停車場卻雜草叢生、一片荒涼。在地居民認為停車場太遠，不符合實用性。交通局則表示，目前停車需求低，預計今年9月才會開放使用。粉專「政客爽」直酸這「無車停車場」根本台灣之光、領先世界。

根據《TVBS新聞網》報導，記者宋珮文來到現場勘察指出：「興達港附近有一個太陽能停車場，到底在哪裡？找來找去，找到了這個雜草叢生地，必須要像我這樣，跨過比我還要高的雜草，跨了三四步之後來到這裡。這才發現有一個太陽能光電停車場，但裡面一輛車子都沒有！」只見新聞畫面中，不管殘障格位還是婦幼格位，線都已經畫好了，但環顧四週，雜草長得快跟人一樣高，周圍荒涼，根本看不出來出入口在哪邊。

據了解，架設的太陽能板運作中，去年2月高雄市府宣布，興達港啟用第一座光電停車場，提供92個停車格，一年發電量足夠389戶家庭一年用量，市府委外經營，每年權利金120萬進帳，但推動綠能一年多過去了，停車場根本無法使用，甚至很多人不知道，有一處隱藏版的停車場。

報導提到，問到高雄唯一太陽能板停車場？民眾稱「不知道」。在地攤販喊「那個停車場沒用啦！那邊誰會去那裡停車？」光電停車場距離人潮最多的觀光魚市場2公里遠，光走路就要20分鐘，交通局將公有停車場閒置空間，委外承租能源公司蓋太陽能板，似乎沒在管停車的需求性高不高？交通局副局長劉建邦對此表示：「周邊的停車需求還很低，所以我們還沒有開放使用，預計在9月底（開放）。」

政客爽發文指出，早在去年6月，審計部報告就重點批評這停車場：「實際配置停車位與規劃數量差異懸殊，高達176個小型車位。且完工後卻以周邊無停車需求迄未開放使用，未發揮公用財產應有之使用目的及效益，允應檢討改善。」直酸「無車停車場」，根本台灣之光、領先世界！