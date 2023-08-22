明天就是823砲戰65周年紀念日，高雄榮家於22日邀請9位曾經參戰的榮民長輩們一起話當年。每位老英雄說起當年戰爭的驚險及經歷時記憶猶新，令榮家的工作人員為之動容，也更珍惜目前的和平時代。

活動會場播放著當年823砲戰紀錄影片，高齡93歲曾任中華民國823戰役戰友總會副理事長的蘇伯伯回憶說，當年他服務於27師駐守馬山前方后嶼擔任傳令，當年運補船被共軍砲彈擊毀，造成民生物資告罄。他因為有討海經驗，故自告奮勇扛起糧食運補任務，想盡辦法克服食物受潮問題，並利用退潮時游泳上岸，勇渡運送糧食補給。

92歲的安伯伯也分享當年服務於58師成功隊，即俗稱水鬼的海龍蛙兵，平日常駐大膽，確保大膽、二膽及部份小島的安全。安伯伯說，只有當時在戰場的軍人才知道當年槍林彈雨的慘烈狀況，很感謝當時大家的犧牲，民眾才有現今的安定。

88歲謝伯伯表示，他在砲戰期間駐守觀測所，負責觀察兩岸及水域現況，發現目標迅速回報的任務。某日前腳剛離開廚房，隨即砲彈襲擊而來，炊事人員死傷嚴重，回想當時自己如果再慢兩步，就會被砲彈擊中一命嗚呼。他對此很感恩，如今能在榮家結識大家，一起生活。

高雄榮家主任郭豫臨聽完長輩們的分享，他說，感覺就像是回到當年的戰地實況課程，戰爭彷彿歷歷在目，民眾應當感謝當年在戰役中犧牲奉獻的老英雄們。