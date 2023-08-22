《路透社》稍早指出，金磚國家（BRICS）領導人，巴西、俄羅斯、印度、中國大陸和南非將於當地時間本週二（22）聚約翰尼斯堡舉行峰會，討論擴大這一團體，因為部分成員推動將其「塑造成對西方的抗衡勢力」（Counterweight to the West）該媒體認為，金磚國組織過去曾因為內部分歧而欠缺執行一致性。

#BRICSza| Arrival of the President of the People’s Republic of China (PRC), H.E. Xi Jinping in South Africa to participate in the XV BRICS Summit from 22-24 August 2023, in Sandton, Johannesburg. #BRICS | #BetterAfricaBetterWorld pic.twitter.com/FE8Y1WRSq2 — BRICSza (@BRICSza) August 22, 2023

據《路透社》22日報導，烏克蘭戰爭引發的全球緊張局勢以及中美之間日益加劇的競爭，使得加強這一團體的努力變得更加迫切。該團體在某些時候曾因內部分歧和缺乏一致性的願景而受挫。

巴西總統魯拉（Luiz Inácio da Silva）與中國大陸領導習近平於當地時間星期一（21）先後抵達南非，本週二（22）即將展開第15屆金磚國家（BRICS）峰會，金磚國家是包括巴西、俄羅斯、印度、中國大陸和南非在內的新興經濟體組成的一個集團。

Brazilian President Lula da Silva arrives in South Africa ahead of BRICS Summit. pic.twitter.com/Sg2DsFFeQ7 — BRICS (@BRICSinfo) August 21, 2023

目前佔全球經濟的4分之1，佔全球貿易的5分之1，並擁有全球40％以上的人口，會前多達45的國家表示想加入金磚國，屆時將佔全球人口85%，其中23國已經遞交正式申請書。預計將有來自非洲、亞洲、拉丁美洲和中東40位國家元首或政府代表參加。