俄羅斯國防部周二（22日）聲稱，俄軍戰機在俄烏戰爭初期黑海激戰地點蛇島附近的水域摧毀一艘美國製的軍用快艇，艇上有烏克蘭登陸部隊。

俄羅斯塔斯社（TASS）報導，俄羅斯國防部說，莫斯科時間周二上午11時（台灣時間傍晚6時），俄國空軍一架戰鬥機在蛇島（Snake Island）以東水域擊中一艘美製Willard Sea Force軍用快艇，艇上搭載烏軍一支突擊隊。俄國國防部稍早已宣布，俄軍黑海艦隊一架Su-30SM戰機當天已於黑海一處俄方開採天然氣的水域摧毀烏軍一艘無人偵查艦艇。

路透社報導，俄國國防部並未提供進一步資訊，路透無從其他管道確認此事。烏克蘭國防部尚未回應置評要求。俄羅斯去年2月24日正式入侵烏克蘭，至周二已545天。

蛇島是一座位於黑海西北區域的蕞爾小島，烏軍視此地為護衛黑海安全的前哨。俄烏戰爭去年開打之初，蛇島遭遇俄軍猛攻。面對俄國海軍喊話，駐守烏軍不僅拒不投降，還回嗆「下地獄去」，這座原本默默無名的小島變成全球家喻戶曉的地名，也成為烏方堅決抵抗俄方入侵的象徵之一。俄軍佔領蛇島之後戰損嚴重，又以去年4月14日黑海艦隊旗艦莫斯科號（Moskva）遭擊沉最具代表性，6月30日俄軍棄守，全島重回烏方控制。

黑海局勢最近再度趨於緊張，上月俄方退出黑海穀物協議，導致烏克蘭糧食輸出船運安全受到威脅，烏克蘭港口設施與穀倉頻遭俄方以無人機、飛彈攻擊，烏軍則以無人偵查艇摧毀俄軍一艘戰艦、突襲一艘俄國油輪。