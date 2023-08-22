《粽邪3：鬼門開》劇情主線圍繞在李興文（左）跟張庭瑚兩人的父子情。（粘耿豪攝）

鬼片《粽邪3：鬼門開》22日七夕情人節舉辦首映會，主演張庭瑚、李興文、吳奕蓉、陳博正、許安植、劉國劭、陳為民、王彩樺等人均出席。王彩樺因愛女黃于庭擁有高顏值，讓她獲封「國民岳母」，被問到女兒是否有攜伴來看首映？她笑回：「有啦！她會帶女生朋友一起來看。」也甘願出賣女兒辦「女婿場」徵男性觀眾衝票房。

王彩樺這次演出風塵應召女，笑說：「當時導演找我，就說妓女一定有床戲，結果沒有，但真的感謝我可以參與這部電影。」另在演藝圈有「鬼王」稱號的陳為民，表示自己是最早拿「鬼」來賺錢的藝人，過往創造不少話題，也很開心可以參加鬼片拍攝。

從第二集演到第三集的許安植則說，自己平時很常忘記情人節，但這次因為是電影首映會，她有特別記下來，問到目前感情狀態？她避答說：「我現在談戀愛的對象就是我的工作。」張庭瑚表示一開始聽到情人節辦鬼片首映覺得不解，但李興文解答說鬼片才是最適合把妹片型。